華聞快遞／北京前三季總消費近兩兆人民幣　「一店一策」助推百貨升級

▲蘭州「邁入」5G商用時代。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：北京前三季總消費近兩兆人民幣 「一店一策」助推百貨升級

「一店一策」推動傳統百貨轉型升級、多措並舉發展有品質的夜間經濟。今年以來，北京不斷擴大內需，增加消費有效供給。北京市商務局公佈，今年前三季，北京實現市場總消費額19805.5億元人民幣，年增率增長7.7%。（北京晚報）

《廣東》：第四屆前海粵港澳青年創新創業大賽半決賽舉行

第四屆前海粵港澳青年創新創業大賽半決賽暨創客營31日啟動，將決出廣東賽區的優勝項目，加上此前香港、澳門、台灣三個分賽區已角逐出的優勝者，四個分賽區的優勝項目將參加年底舉辦的大賽總決賽，角逐300萬元人民幣的獎金。（中新社）

《山西》：山西移動已建成5G基站691個 助力傳統產業數位化轉型

中國移動山西公司召開的5G商用記者會31日舉辦，截至目前，山西移動在全省建成5G基站691個，助力當地傳統產業數位化轉型。（中新網）

《福建》：福州航空成立5年 助建華東現代化大型樞紐航空港

5年來，福州航空已擁有福州、哈爾濱雙基地，開通30條航線，通航30座城市，累計運輸旅客1191萬人次。福州航空相關負責人表示，福州航空將依託福州區位優勢，利用獨有的僑胞文化，加快開通首條國際航線，助力福州建設華東地區現代化大型樞紐航空港。（中新社）

▲福州航空已成立5年。（圖／翻攝自中新網）

《甘肅》：蘭州「邁入」5G商用時代

大陸工信部與三大通信運營商31日舉行5G商用啟動儀式，標誌著大陸將正式進入5G商用時代。作為首批50個城市正式開啟5G商用的蘭州市，也成功「邁入」了5G時代。（中新網）

《江蘇》：中日經貿合作在蘇州「火熱開展」

深秋的蘇州暖意濃濃，中日經貿合作的暖意此間也正濃。從老牌的「日資高地」蘇州高新區到剛剛加入日資「朋友圈」的蘇州相城區，一系列重要的中日經貿活動在此間舉行。（中新網）

《江西》：江西民企營收百強 入圍門檻創近7年新高

江西省工商聯30日公佈，2018年江西民營企業營收百強入圍門檻由上年的14.17億元人民幣提升至19.64億元人民幣，年增率增長38.6%，入圍門檻創近7年新高，民營企業發展活力持續提升。（新華網）

《北京》：北京CBD持續提升國際化程度 跨國公司地區總部達88家

北京CBD國際化程度不斷提升，目前已有550家總部企業，其中跨國公司地區總部達88家，占北京市總數的50%。（中新社）

▼山西移動已建成5G基站691個。（圖／翻攝自中新網）