華聞快遞／促進經濟發展！三亞新上市企業將獲6千萬元獎勵

▲海南省三亞市。（圖／CFP）

《海南》三亞新上市企業將獲1500萬元獎勵

三亞市第一屆自貿港金融博覽會1日展開，該市發布多項指導性政策，促進地方經濟和金融業發展。其中規定對在滬深交易所（含創業板、科創板）首次公開發行股票並上市的三亞市註冊企業，該市將予以1500萬元（人民幣，約新台幣6千萬元）的市級財政獎勵。（中新社）

《天津》《天津市知識產權保護條例》11月1日起施行

《天津市知識產權保護條例》宣傳貫徹新聞記者會指出，《條例》已經由天津市十七屆人大常委會第十三次會議審議通過，將於2019年11月1日起施行。（新華網）

《四川》成都首台5G公車正式投入運營

成都首台5G公車在上月31日正式投入運營，運行線路為成都二環高架環線，全程28公里，今後每週將不定期運行一至兩次。民眾可以在車上感受到多種5G體驗。（新華網）

《遼寧》遼寧省頒布《開展促進瀋陽市診所發展試點工作實施方案》

遼寧省衛生健康委聯合省發改委、省財政廳、省人力資源和社會保障廳與省醫療保障局制定了《開展促進瀋陽市診所發展試點工作實施方案》，提出今明兩年，遼寧省將在瀋陽市各區、縣（市）展開促進診所發展試點，簡化診所准入程序，鼓勵醫生全職或者兼職開辦診所。（新華網）

▼遼寧省。（圖／CFP）

《貴州》貴州省頒布管理辦法規範公共資源交易

近日，貴州省政府辦公廳印發施行《貴州省公共資源交易管理辦法(試行)》，將有效規範公共資源交易運行，維護國家利益、社會公共利益和交易當事人合法權益。（中新社）

《重慶》重慶7項外匯管理改革試點成效明顯

重慶市金融監管局和人民銀行重慶營業管理部指出，2018年以來，重慶展開了7項外匯管理改革試點，推動中新雙邊金融合作取得新進展。目前，新加坡已成為重慶第三大人民幣跨境使用境外地域。（中新社）

《廣西》廣西所有設區市將在2020年全部實現5G商用

為推動5G產業壯大，讓更多民眾、企業享受到5G帶來的快捷和便利，廣西壯族自治區政府專門印發《廣西加快5G產業發展行動計劃（2019—2021年）》，確定了2021年底全區5G產業發展工作目標。（中新社）

《北京》北京計畫下月再增破萬個電子收費車位

北京市自12月1日起，第三批道路停車改革將實施，預計施劃一萬多個道路電子收費車位，亦莊也將啟動道路停車改革並實施電子收費。（新華網）

▼北京市。（圖／CFP）

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