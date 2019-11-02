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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／未來四川盆地天然氣產量將佔大陸全國1／3　常規氣佔23%

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▲▼四川省。（圖／CFP）

▲四川省。（圖／CFP）

《四川》未來四川盆地天然氣產量將佔大陸全國1／3　常規氣佔23%

《中國天然氣發展報告（2019）》於近日出爐，報告提出「天然氣開發的七大重點佈局」中，包括四川盆地天然氣生產基地，四川盆地是常規氣、非常規氣氣區，資源量分別佔大陸全國的23%和26%，目前四川盆地天然氣產量約佔大陸全國產量的1／4，未來四川盆地天然氣產量占比將提至1／3。（四川日報）

《福建》海峽兩岸(廈門)文化產業博覽交易會開幕

本屆海峽兩岸文博會展位面積再創新高，展位數達3512個，其中台灣展位898個；中國文化產業園區聯盟、中國對外貿易經濟企業合作協會等100多家協會機構約2300餘人參展參會；各類論壇、對接會、推介會、項目簽約等39項配套活動也亮相廈門國際會展中心主會場，還有28個分會場的141場專項文化活動遍佈廈門。（福建日報）

《廣西》廣西東興口岸前10月出入境人數破千萬

根據東興出入境邊防檢查站記錄顯示，東興口岸於10月31日17時33分迎來本年度的第1000萬名出入境旅客，這一數字的到來較去年提前近一周，2018年東興口岸全年通關人數達1218萬人次，預計今年有望突破1300萬人次。（中新社）

《河北》河北促進全省農業由數量優勢向品牌優勢轉變

河北全省品牌農業發展大會在廊坊召開，副省長時清霜出席會議並講話。他要求，要構建以區域公用品牌為引領、企業品牌為支撐、產品品牌為重點的農業品牌發展體系，促進全省農業由數量優勢向品牌優勢轉變。（河北日報）

▲▼河北省。（圖／CFP）

▲河北省。（圖／CFP）

《廣東》「實體經濟十條」降成本約2208億

截至今年9月底，「實體經濟十條」及修訂版的實施，已累計為企業降低成本約2208億元（人民幣，下同），其中今年前三季度為企業新增降低成本約690億元。今年上半年，小微企業普惠性政策累計新增減稅123.6億元，全省深化增值稅改革減稅553億元。（南方日報）

《遼寧》遼寧全省投放個人涉農創業擔保貸款3億元

截至10月末，今年遼寧全省共投放個人涉農創業擔保貸款3億元，是去年全年的2.3倍，各級財政實際撥付貼息資金1800萬元，惠及3200戶農村家庭1.2萬名農民。（遼寧日報）

《福建》文博會首設兩岸主賓市

第十二屆海峽（廈門）文化產業博覽交易會1日上午開幕，今年首次特邀設立的兩岸主賓市——寧波市與臺中市聯動開館亮相，此外，還舉行了兩岸主賓市對接交流會，臺中市和寧波市的代錶面對面互相推介城市發展基本情況和文化產業發展情況。（福建日報）

《新疆》新疆「產購儲加銷」聯動糧食安全保障能力提升

新疆維吾爾自治區糧食和物資儲備局指出，近兩年隨著供給側結構性改革深入推進，全區小麥、玉米、稻穀等糧食產量穩定在1500萬噸左右，今年新疆收購一等小麥佔比77.48%，較上年提高5.69%，有機小麥收購價達5.0元／公斤以上。（新華社）

▼新疆烏魯木齊。（圖／CFP）

▲▼新疆烏魯木齊。（圖／CFP）

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