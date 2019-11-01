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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／江西農產品加工業總產值「前三季超過1.7兆」

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▲江西婺源。（圖／CFP）

▲江西婺源。（圖／CFP）

《江西》江西前三季農產品加工業總產值超過1.7兆

江西省農業農村廳的新聞發布會上透露，江西今年前三季規模以上農產品加工業企業達2867家，年增率增262家；農產品加工業總產值年增率增4.5%，達到近4200億元（人民幣，下同，台幣約1.7兆）。（中新社）

《寧夏》寧夏前三季新設境外投資企業達10家

寧夏回族自治區商務廳近日透露，前三季寧夏對外投資合作繼續保持良好的發展勢頭，新設境外投資企業10家，非金融類對外直接投資額約11,189萬美元。據悉，寧夏企業對「一帶一路」沿線國家的投資合作力度將不斷加大，為「一帶一路」建設夯基壘台、良性發展做出積極貢獻。（中新社）

《北京》大陸力爭建成地月空間經濟區　年產值達10萬億美元

中國航天科技集團指出，該集團公司的科技委主任包為民日前在北京透露，「我國力爭在本世紀中葉建成地月空間經濟區。」據悉，有專家預測，到2050年前後，大陸每年在地月空間經濟區的總產值可達10萬億美元以上規模。（澎湃新聞）

《江西》江西提出商品房銷售新規「可無理由退房」

江西省住房和城鄉建設廳指出，該省近日出台新規，將一步規範商品房銷售信息公示及售前告知行為。據悉，新規中內容顯示，房地產開發企業採取「可無理由退房」方式銷售的，應明確退款時限；房地產開發企業、中介機構不得為購房人墊付首付款，不得組織眾籌購房等。（中新社）

▲江西省南昌市紅谷灘新區摩天大樓。（圖／中新社）

▲江西省南昌市紅谷灘新區摩天大樓林立，新建建築拔地而起。（圖／中新社）

《北京》智源大會在京開幕　專家學者探討AI未來發展趨勢

2019北京智源大會31日在北京開幕，來自大陸海內外人工智能領域的專家學者，共同探索人工智能前沿科技發展趨勢，擴大北京人工智能在全球的影響力。據悉，此次大會由北京智源人工智能研究院主辦，多位專家學者們圍繞人工智能基礎研究現狀，以及面臨的機遇和挑戰、人工智能技術未來發展的核心方向等話題展開交流和討論。 （中新社）

《北京》前三季快遞業收入前10城榜單出爐　上海市名列第一

大陸發改委網站指出，大陸今年前3季的快遞業務收入，累計排名前10的城市分別為上海市、廣州市、深圳市、北京市、杭州市、蘇州市、金華（義烏）市、東莞市、成都市、武漢市，完成快遞業務收入共2862.62億元，佔大陸全國快遞業務總收入的54.3%。（中新社）

《上海》上海地鐵「進博會5G+智慧地鐵平台」上線

上海市經濟和訊息化委員會、上海申通地鐵集團、中國電信上海公司（上海電信）10月31日日共同發布《5G+智慧地鐵白皮書（2019）》，據悉，由上海地鐵聯合上海電信、卡斯柯、華為、上海通服等合作夥伴共同打造的「進博會5G+智慧地鐵平台」正式上線，為第二屆進博會提供智能化軌道交通服務保障。（中新社）

《廣東》「第六屆中國國際老博會」於廣州開幕　大陸海內外近300家企業參展

「第六屆中國國際老博會」31日在廣州開幕，匯聚來自日本、荷蘭、法國等國家和地區的近300家行業知名企業參展。據悉，本屆展會將持續3天，期間將舉辦20餘場專業會議，話題包括醫養結合、社區居家服務、養老專業人才培訓、智能化養老、適老化設計與選材等領域。（中新社）

▼第六屆中國國際老博會廣州開幕，參展民眾正在體驗產品。（圖／中新社）

▲第六屆中國國際老博會廣州開幕。（圖／中新社）

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