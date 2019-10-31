華聞快遞／福建省擴大直接採認台灣地區職業技能資格範圍

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》福建省擴大直接採認台灣地區職業技能資格範圍

福建省直接採認台灣地區職業技能資格先行先試活動29日在平潭舉辦，省人社部門向首批獲直接採認職業技能資格的70名台灣居民頒發國家職業資格證書。（福建日報）

《河北》河北全省實現進出口總值2960.9億元 同比增長13.8%

據石家莊海關統計，前三季度，河北省實現外貿進出口總值2960.9億元（人民幣，下同），同比增長13.8%。其中，出口1750.0億元，同比增長9.0%；進口1210.9億元，同比增長21.5%。貿易順差539.0億元，縮小了12.3%。（河北日報）

《北京》大陸前三季度全國規模以上文化及相關產業企業營業收入增長7.6%

據大陸國家統計局網站消息，據對全國5.6萬家規模以上文化及相關產業企業調查，2019年前三季度，上述企業實現營業收入62187億元，按可比口徑計算比上年同期增長7.6%。（中新社）

《廣東》前三季度廣州金融業實現增加值1619.53億元

今年前三季度，廣州金融業實現增加值1619.53億元，同比增長7.8%，佔同期GDP的比重為9.1%，全市實現金融業稅收342.4億元，同比增長2.6%，佔總稅收比重為7.96%。（南方日報）

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《廣西》「通道經濟」驅動產業融合發展

作為新通道鐵海聯運的陸海交匯門戶和陸路乾線的關鍵節點，廣西在加快通道和物流基礎設施建設、提升運輸能力和物流發展質量效率的同時，不斷推動交通、物流、商貿、產業深度融合，為高質量發展、建設現代化經濟體系提供有力支撐。（廣西日報）

《北京》前三季度大陸全國網上零售額7.32萬億元 同比增長16.8%

今年前三季度，大陸實物商品網上零售額達5.77萬億元，同比增長20.5%，增速比同期社會消費品零售總額高12.3個百分點，佔社會消費品零售總額的比重為19.5%，比上年同期提高2.0個百分點，對社會消費品零售總額增長的貢獻率達43.7%。（經濟日報）

《河南》鄭州力爭5年內打造大陸全國數字經濟示範區

為優化產業基礎服務，鄭州市對大數據企業自用寬帶、雲服務及數據中心資源租賃給予50%的租賃費獎補，單個企業年度獎補總額不超過500萬元。支持大陸國家超級計算鄭州中心建設發展,積極拓展超級計算在新型智慧城市、地理訊息測繪、精準醫學、人工智慧以及工業大數據分析等領域應用。（鄭州日報）

《海南》海南前三季度全省農業增加值比上年同期增長2.9%

前三季度，海南全省實現農業增加值807.17億元，比上年同期增長2.9%，前三季度，全省種植業增加值同比增長4.5%，增速較上半年提高0.7個百分點，對農業經濟增長的貢獻率達81.2%，是拉動農業經濟增長的火車頭。（海南日報）

▼海南省。（圖／CFP）