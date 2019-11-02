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到台南為柱柱姐站台　朱立倫：大家都是「中華民國粉」！

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▲新北市長朱立倫為國民黨台南市立委參選人洪秀柱競選總部成立站台，並喊話請所有支持者現在開始通通改當「中華民國粉」。（圖／記者林悅攝）

▲新北市長朱立倫為國民黨台南市立委參選人洪秀柱競選總部成立站台，並喊話請所有支持者現在開始通通改當「中華民國粉」。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

新北市長朱立倫為國民黨台南市立委參選人洪秀柱競選總部成立站台，朱立倫說這是他第3度為「柱柱姐」洪秀柱站台，也為韓國瑜市長加油！朱立倫現場喊話：「不管你是柱粉，還是韓粉」，請所有的朋友從現在開始，通通改當「中華民國粉」！

朱立倫指出，從今天開始，不准再罵自己人；只要是中華民國粉，我們就支持！因為，只有團結，才能勝選；只有擴大支持，海納百川，國民黨才有希望。

▲新北市長朱立倫為國民黨台南市立委參選人洪秀柱競選總部成立站台，並喊話請所有支持者現在開始通通改當「中華民國粉」。（圖／記者林悅攝）

朱立倫強調，國民黨只有團結才能勝選，要發揮最大的戰力，目前他就是要做好助選員的工作，幫國民黨立委、總統參選人輔選，他不是要什麼職位，惟該負的責任他不會拒絕，但重點是要發揮最高戰力。

▲新北市長朱立倫為國民黨台南市立委參選人洪秀柱競選總部成立站台，並喊話請所有支持者現在開始通通改當「中華民國粉」。（圖／記者林悅攝）

▲新北市長朱立倫，為國民黨台南市立委參選人洪秀柱競選總部成立站台。（圖／記者林悅翻攝）

朱立倫強調，他跟韓市長每一次見面都會討論怎麼樣才能團結最大的力量，讓國民黨勝選，而不是從個人、從單一方向做討論。對於韓國瑜競選總部主委一事，朱立倫說這要尊重韓市長的考量。此外，11月8日會由前主席連戰，邀請歷屆主席馬英九、朱立倫、吳伯雄、洪秀柱等人一起討論，如何幫忙國民黨贏得勝選。

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