靈鷲山大悲行腳繞行桃園　鄭文燦共振梵音為台灣祈福

▲「2019大悲行腳－幸福桃園 地球平安」活動，2日繞行桃園地區為台灣祈福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

靈鷲山「2019大悲行腳－幸福桃園 地球平安」2日下午在桃園市第一河濱公園進行行腳活動，市長鄭文燦指出，靈鷲山開山住持心道法師發願以行動愛護家園、人群，透過「大悲行腳」啟動個人修行小齒輪，帶動社會地球這個大齒輪，產生正向循環能量，一起以大悲行腳轉動美好的世界。

靈鷲山秉持心道法師的悲願與觀音法門傳承，希望以觀音菩薩慈悲願力，實踐愛地球、愛和平，自2015年開始，從靈鷲山祖庭宜蘭龍潭湖舉辦第一屆大悲行腳活動後，各區會講堂由北而南每年接力舉辦，一路從基隆中正公園、台北市大安森林公園、新北市樹林猐寮公園，號召信眾持誦大悲咒，為當地與全球祈福，今年邁入第5屆，由桃園講堂接手。

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▲「2019大悲行腳－幸福桃園 地球平安」活動，市長鄭文燦（左前四）等人出席為桃園與台灣祈福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2日下午2時許，桃園第一河濱公園幸福廣場聚集上千名靈鷲人與在地鄉親，靈鷲山宗風會團指導法師釋恆傳法師表示，以84句的大悲咒與眾人共修持咒祈福，是非常有意義的活動，隨後帶領鄭文燦市長與參加者進行一分鐘平安禪。

鄭文燦強調，大悲咒的精神是強調無分別心，能同體大悲，減少人與人、人與萬物、人與自然間的衝突，大悲行腳活動目的，在於行腳的同時，透過佛法啟蒙把心打開、讓心靜下來，體會大悲精神並放棄自我執念，感受與傳遞世界的和諧美好，另外，明年桃林鐵路步道將完成，將會有10公里步道可供健行，歡迎靈鷲山再次選擇桃園辦理大悲行腳活動。

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