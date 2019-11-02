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酒駕被攔查竟辱罵員警還動腳　2醉男清醒後異口同聲：有這事？

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▲桃園市梁姓與定姓男子於今年9月間酒駕被攔查，2男都辱罵員警，清醒均辯稱沒印象。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市梁姓與定姓男子於今年9月間酒駕被攔查，2男都辱罵員警，清醒均辯稱沒印象。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市梁姓與定姓男子今年9月間分別在龜山、中壢區因酒後鬧事與酒駕被員警攔查，梁男在員警到場處理時，不滿員警實施保護管束，居然動手拉扯員警還以腳踹，還以三字經辱罵；定姓男子酒駕騎車被攔查後，以「X！你當我俗辣喔！」辱罵員警，2人在警局清醒後都辯稱「沒印象」，檢方偵結均以妨害公務等罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，29歲的梁姓男子於今年9月9日晚間11時30分許，在龜山區大同路酒後鬧事，龜山分局龜山派出所員警到場處理，將梁男帶回派出所實施管束，未料，梁男不但不配合，還動手拉扯員警與出腳猛踹，被員警壓制在座位上時，居然大罵：「X你娘」，員警以秘錄器錄下梁男離譜犯行，未料翌日上午梁男酒醒後被告知他動口與動腳踹員警言行，直說：「一點印象都沒有。」

另外，46歲的定姓男子於9月13日晚間9時55分，酒後騎機車經過中壢區龍東路遇上警方攔檢，定男拒絕酒測，更衝員警辱罵三字經，還高喊「X！你當我俗辣喔」被員警以現行犯拘捕到案，因定男爛醉無法製作筆錄，被帶到醫院抽血檢定，酒測值高達每公升0.525毫克，定男隔天上午清醒後也辯稱：「酒醉沒印象！」

檢方認為，梁男與定男涉嫌妨害公務案，在員警提供密錄器錄下畫面光碟截圖犯行明確，2人也坦承妨害公務罪嫌，檢方偵結向地院聲請簡易判決處刑，其中定男因酒駕，多了一條公共危險罪嫌。

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