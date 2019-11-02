　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園陽明高中校慶變調！　500師生穿黑衣喊「換校長！」教育局調查

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市立陽明高中2日校慶，約500名師生穿黑衣指控宋姓校長長在臉書、媒體發表傷害師生言論，質疑在校內威權統治、校務行政措施明顯不當，要求撤換校長，師生在操場拉布抗議，原本歡慶校慶卻完全變調；市府教育局指出，校長投書表達個人意見，文章內容並無針對學校或教師，經教育局調查後已下架，已指派督學調查並要求學校改進。

▲桃園市陽明高中2校慶，約500師生穿黑衣高喊撤換校長。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陽明高中2校慶，約500師生穿黑衣高喊撤換校長。（圖／記者沈繼昌翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲桃園市陽明高中2校慶，師生穿黑衣高舉抗議字條要求撤換校長。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陽明高中2校慶，師生穿黑衣高舉抗議字條要求撤換校長。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國立陽明高中在桃園市改制直轄市後改制為桃園市立陽明高中，於2018年進行校長遴選，但遴選過程曾發生爭議，桃市教師會等團體認為當年遴選過程不公，似有為特定人士量身打造之嫌。

陽明高中校慶上出現師生反「宋ING」抗議活動質疑宋姓校長去年2月任職福豐國中校長，任期未滿即退休，竟在同年8月復出參加高中校長遴選，依據高級中等教育法規定校長首任任期未滿，或連任任期未達一半，應該不能參加其他學校校長遴選。

市府教育局高級中等教育科長林光偉解釋，宋校長適用2011年時高級中等教育法及教育人員任用條例，有國中校長資歷滿3年以上者，具高中校長任用資格，且無限制退休校長不得參加高級中等學校校長遴選，宋的資格是符合規定，教育局已介入調查其他控訴事項，本月12日將召開考核審議。

宋姓校長則回應，已清楚師生訴求與指控，本次抗議活動展現陽明高中多年來重視多元聲音，校方會做更多改進與調整，學校從國立轉為市立，運作上難免會遇到衝擊，會循著該有制度，與老師、家長與學生們建立更好共識，遭質疑遴選資格不符，他經過桃園市遴選委員會審查合格通過，資格絕對沒問題。

陽明高中2日校慶，卻有逾500師生穿黑衣在操場上高喊「撤換校長」，高舉抗議布條「高中教育倒退嚕、言語低俗侮辱老師、權威治校、戕害校園民主」，還有學生張貼「反宋」、「慶竹難書」、「光復陽明」等字樣貼紙，使得校慶完全變調！

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►榮騰公司違法吸金逾48億害投資人輕生　陳姓夫妻重判18年

►影／為幫4弟妹兼2差...低收戶高二男生騎車趕打工　遇奪命拖板車1死1重傷

►澳洲博士男在台謀職不順　辱妻「垃圾」還常家暴...法官判准離婚


「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
快訊／連署份數未達門檻　呂秀蓮宣布退選
桃機華航準備起飛　外籍男突衝出跳上飛機起落架「偷渡」
護理師夫妻一家3口喝喜酒　國道遇死劫！父傷母死8月大女兒命危
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華醫大51週年校慶運動會　頒發傑出校友獎熱鬧滾滾

俄羅斯籍男子跳上華航飛機起落架！　桃機還原驚險瞬間

台大陳文成紀念廣場拚募款　「留住歷史記憶」盼明年7月完工

吃飯吃一半！隔壁桌突然「狐氣外漏」秒滅食慾　他吸到崩潰：拜託別坐出風口

眾神護台灣！玉闕朝仁宮信眾　揹30公斤千里眼順風耳神像登上玉山

桃園陽明高中校慶變調！　500師生穿黑衣喊「換校長！」教育局調查

潮州－枋寮間電氣化通車　12月20日起普悠瑪號列車行駛至枋寮

台灣花卉內銷量逐年減！業者揭「2原因」嘆：要自己想辦法適

雲林西螺媽祖起駕　跨濁水溪北端賞百萬高煙火  

只有3天快衝！10萬盆鮮花「台灣圖騰花毯」驚豔中正紀念堂

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

日本人在台灣坐計程車被繞路騙錢　錄影公開！20分鐘車程竟要900元

天蠍座打5折、身分證5個1免費　11月Buffet餐廳優惠懶人包

混血愛妻「穿旗袍」展現超好身材！　正要量胸圍...郎朗急擋鏡頭不給看XD

毛孩煉獄！非法繁殖場「狗貓當豬養」 鬆獅犬長褥瘡、生多胎乳頭嚴重下垂

忠心汪每天守碼頭邊對船叫　盼與主人再相遇：好想你～

中華醫大51週年校慶運動會　頒發傑出校友獎熱鬧滾滾

俄羅斯籍男子跳上華航飛機起落架！　桃機還原驚險瞬間

台大陳文成紀念廣場拚募款　「留住歷史記憶」盼明年7月完工

吃飯吃一半！隔壁桌突然「狐氣外漏」秒滅食慾　他吸到崩潰：拜託別坐出風口

眾神護台灣！玉闕朝仁宮信眾　揹30公斤千里眼順風耳神像登上玉山

桃園陽明高中校慶變調！　500師生穿黑衣喊「換校長！」教育局調查

潮州－枋寮間電氣化通車　12月20日起普悠瑪號列車行駛至枋寮

台灣花卉內銷量逐年減！業者揭「2原因」嘆：要自己想辦法適

雲林西螺媽祖起駕　跨濁水溪北端賞百萬高煙火  

只有3天快衝！10萬盆鮮花「台灣圖騰花毯」驚豔中正紀念堂

Uber禽獸司機超哈「英大使館女員工」　趁酒醉性侵勒死棄屍…2年後判究極死刑

媒體聯訪「韓朱柱」要安靜　司儀竟扯：誰出聲就是民進黨來臥底的　

12強／委內瑞拉0比1不敵澳洲　教頭期待對決中華隊

吃貨男酒後「腹部劇痛」休克…醫抽血一看「竟是牛奶色」驚呆：胰臟慘了！

李興文氣炸「兒裸鬧IKEA」神隱一天　網友湧臉書酸言

快訊／連署未達標宣布退選！呂秀蓮5點聲明批連署過程遭刁難

比利時網紅帶頭挑戰夜宿IKEA　模仿者大玩躲貓貓

秋季出遊隨身美妝品挑選3大重點　擺脫選擇障礙、行李再也不笨重

中華醫大51週年校慶運動會　頒發傑出校友獎熱鬧滾滾

俄羅斯籍男子跳上華航飛機起落架！　桃機還原驚險瞬間

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

生活熱門新聞

網購長腿落地褲！　收到實品變侏儒

今年國定假日休完了！2020有7連假放

韓國瑜造勢驚見超正女警　有人神到了

妻恥骨痛坐博愛座　翁譙：大陸來的嗎

明起連6天有雨　出現1字頭低溫

她機車被貼孕婦車證！往旁一看傻眼：太強

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

-6°C穿國旗比基尼！辣妞站聖母峰基地營舉國旗

校慶變調　陽明高中師生高喊換校長

姪子參加畢旅　「一個請求」網全傻眼

番茄梅阿婆：剩下算50元！她付完錢傻眼

柯賜海近況曝光　穿拖鞋骨瘦捷運站不穩

改吃素一週！肉食哥發現「身價事實」心淌血

更多熱門

相關新聞

成大連儂牆最後一夜

成大連儂牆最後一夜

成大校園連儂牆場地申請10月16日是最後一天，晚上7時舉行「還給香港一個光輝歲月-我在成大撐香港」聲援活動，近百位學生到場聆聽，用實際行動聲援香港抗爭；活動最後大家一起合唱「香港國歌」《願榮光歸香港》，為這場活動作結束。

海巡與光華師生讓台南漁光島young起來

海巡與光華師生讓台南漁光島young起來

高中資優女端盤5天猝死　健檢曾有異常！

高中資優女端盤5天猝死　健檢曾有異常！

媽媽剛走1個月！18歲女兒猝死…爸哭到傻

媽媽剛走1個月！18歲女兒猝死…爸哭到傻

3年全勤畢業遇母喪　18歲資優女打工5天猝死

3年全勤畢業遇母喪　18歲資優女打工5天猝死

關鍵字：

陽明高中師生穿黑衣高喊撤換校長

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

「阿嬤妳怎麼沒感覺」童星長大變超正

7句話勸告「不要去台灣」　網友感動到哭

蔡阿嘎公開韓國瑜邀約信！萬人洗版…網：這高招

汪害怕倒路邊尖叫　有愛驚人轉變

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

即／國道1號「5車擦撞」 1死4傷

牛奶、豆漿喝多反而累！專家推治疲勞飲品

網購長腿落地褲！　收到實品變侏儒

他「癌轉移塞滿肝」第四期！5致癌因子全中了

「網紅空姐偷吃攝影師」　綠帽夫有罪

今年國定假日休完了！2020有7連假放

《玩很大》元元：我們結婚了！

租客佔房子60年　房東過世討不回

韓國瑜造勢驚見超正女警　有人神到了

更多

最夯影音

更多
李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！
蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面