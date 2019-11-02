桃園陽明高中校慶變調！　500師生穿黑衣喊「換校長！」教育局調查

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市立陽明高中2日校慶，約500名師生穿黑衣指控宋姓校長長在臉書、媒體發表傷害師生言論，質疑在校內威權統治、校務行政措施明顯不當，要求撤換校長，師生在操場拉布抗議，原本歡慶校慶卻完全變調；市府教育局指出，校長投書表達個人意見，文章內容並無針對學校或教師，經教育局調查後已下架，已指派督學調查並要求學校改進。

▲桃園市陽明高中2校慶，約500師生穿黑衣高喊撤換校長。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市陽明高中2校慶，師生穿黑衣高舉抗議字條要求撤換校長。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國立陽明高中在桃園市改制直轄市後改制為桃園市立陽明高中，於2018年進行校長遴選，但遴選過程曾發生爭議，桃市教師會等團體認為當年遴選過程不公，似有為特定人士量身打造之嫌。

陽明高中校慶上出現師生反「宋ING」抗議活動質疑宋姓校長去年2月任職福豐國中校長，任期未滿即退休，竟在同年8月復出參加高中校長遴選，依據高級中等教育法規定校長首任任期未滿，或連任任期未達一半，應該不能參加其他學校校長遴選。

市府教育局高級中等教育科長林光偉解釋，宋校長適用2011年時高級中等教育法及教育人員任用條例，有國中校長資歷滿3年以上者，具高中校長任用資格，且無限制退休校長不得參加高級中等學校校長遴選，宋的資格是符合規定，教育局已介入調查其他控訴事項，本月12日將召開考核審議。

宋姓校長則回應，已清楚師生訴求與指控，本次抗議活動展現陽明高中多年來重視多元聲音，校方會做更多改進與調整，學校從國立轉為市立，運作上難免會遇到衝擊，會循著該有制度，與老師、家長與學生們建立更好共識，遭質疑遴選資格不符，他經過桃園市遴選委員會審查合格通過，資格絕對沒問題。

陽明高中2日校慶，卻有逾500師生穿黑衣在操場上高喊「撤換校長」，高舉抗議布條「高中教育倒退嚕、言語低俗侮辱老師、權威治校、戕害校園民主」，還有學生張貼「反宋」、「慶竹難書」、「光復陽明」等字樣貼紙，使得校慶完全變調！

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