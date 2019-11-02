迷途婦人只知「大門有四根石柱」　桃園警還真的找到了！

▲桃園市蘆竹區一名七旬婦人迷途，只知道住家社區前有4根大石柱，員警沿途尋找順利送回家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區1日下午一名七旬婦人因迷路在蘆竹警分局交通分隊前徘徊，員警查詢原委後，婦人不記得住家地址，只記得社區大門前有4根大石柱，員警開車載婦人繞遍市區順利找到「4根大石柱」，安全將婦人送回家。

蘆竹分局蘆竹交通分隊警員陳晏宗、林柏穎1日下午處理交通事故後返回辦公室，發現年約七旬婦人在大門前徘徊，經詢問後知道婦人迷途，獨自在市區走到體力不支，來到分隊前尋求協助，婦人不記得住家地址，隱約想起社區道路有「南」字與4根大石柱，員警立即開車朝市區尋找，結果在南崁溪對岸的南昌路上，發現某社區大樓門前果然有「4根大石柱」，終於順利讓婦人安全送回家。

蘆竹分局呼籲，家有失智長者，可以這樣做：1、向各區公所申請「預防走失愛的手鍊」。2、向各警察機關申請指紋建檔。3、定期向戶政事務所更新身分證照片。

▲桃園市八德區高齡90歲老翁趁家人不注意溜出家門，但因體力不繼迷途，女警好心陪同散步返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，八德分局四維所警員林政佑、楊秀雯日前下午巡邏時，廣福路有一老人走在路中，到場後發現是高齡九十歲的老翁，但老翁因重聽且鄉音重，無法完整說出姓名與住址，老翁說，因家中鑰匙壞了回不了家，但又說不出住在哪裡與姓名等資料，女警以步行陪同老翁挨家挨戶詢問，總算查出老翁女兒聯絡電話，先將老翁載返派出所休息，聯繫女兒到派出所載回老翁。

老翁女兒透露，爸爸先前曾獨自徒步至桃園市區紀錄，家人有提高警覺輪流陪同爸爸，但這次趁媽媽洗澡時獨自溜出門，可能是年紀大且體力不支，鑰匙又壞了才慌了手腳，還好民眾發現報案，員警即時到場協助並通報家屬，讓爸爸能順利返家，家人由衷感謝熱心人士與警察協助。

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