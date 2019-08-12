　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

靈鷲山水陸空大法會幽冥戒　侯友宜供燈為台祈福

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 靈鷲山水陸空大法會幽冥戒 侯友宜供燈為台祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲ 靈鷲山水陸空大法會幽冥戒普渡眾生，侯友宜供燈為台祈福。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

靈鷲山在桃園巨蛋舉辦「第26屆水陸空大法會」，持續「千年水陸、萬世慈悲」的悲心，自7日起展開為期8天7夜的法會，並在12日晚間6點半舉行「幽冥戒」佛事，超薦十方亡者。新北市長侯友宜也前往供燈，與近萬名信眾共同祝禱祈福。

侯友宜表示，靈鷲山開山36年來，長期推動社會公益教化事業，行之有年的「愛心贊普」，更募集海內外無數愛心，提供給急需的弱勢族群，傳達佛法的佈施精神。感謝靈鷲山佛教教團與開山住持心道法師，長年照顧弱勢家庭與慈善團體的義行，提升社會對人性關愛的良善循環。

請繼續往下閱讀...

▲ 靈鷲山水陸空大法會幽冥戒 侯友宜供燈為台祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北市長侯友宜供燈為台祈福，與近萬名信眾共同祝禱祈福。

靈鷲山佛教教團表示，靈鷲山自1994年啟建水陸法會，每年遵循古制、傳統儀軌，舉辦水陸法會。水陸法會，以供齋施食為主，主要為超度水、陸、空一切孤魂而設，有供養諸佛、懺悔罪障、祈福消災、超薦祖先、普度鬼神、長養慈悲、增長福慧等功德，而「幽冥戒」是水陸法會極為重要的佛事，由高僧為六道幽冥眾生主法受戒，令幽冥眾生得以遠離身、口、意惡業，超脫輪迴之苦，是宗教界也是地方上的盛事。

民政局長柯慶忠表示，靈鷲山本於宗教慈悲為懷精神，長年以慈悲關懷弱勢民眾，是新北市的績優宗教團體。13日下午將舉行「愛心贊普」捐贈儀式，將募集物資6萬2000斤白米、4100桶食用油，捐贈給4100戶有需要的家庭及弱勢團體，落實水陸法會「大普施」精神，把關懷化為實際行動，回饋給在地鄉親。

ET快訊
特斯拉Model 3 155.99萬元開賣　售價拼得贏Nis
爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎
快訊／睽違4年「20.3億威力彩」獎號出爐！　史上第4位獨得
影／警告香港？「武警車隊」現身深圳...網：水炮車+裝甲車超

關鍵字：桃園,靈鷲山,水陸空法會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小狗懶洋洋「趴速食店椅子上」兩派網友吵翻　他貼一張照片秒破盲點！

靈鷲山水陸空大法會幽冥戒　侯友宜供燈為台祈福

颱風天幫家人煮「3種泡麵加蛋」！　網蓋樓清一色愛吃這種：是王道

25歲弟「偷爸媽10幾萬」買遊戲點數！　她嘆：好怕我信用卡也被拿走

土城大墓公特殊中元「輪普」　放水燈、跳鍾馗特色祭典登場

「我的身體很緊張！」尾竹永子舞蹈抗議核災　從淡水雲門帶人們看見福島

「MIT新人藝術家」名單出爐！8位青年前進2019台北國際藝術博覽會

醫學美容國際研討會　王正坤：玻尿酸隆鼻垂直血管進針可避免血管栓塞

漫畫也是優良讀物！70本精選書單一次看、文化部「中小學生讀物選介」出爐

婚攝朋友「靠接案買房」爽賺！他一聽羨慕炸：還不用報稅　同行曝內幕

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

32頁兒童繪本秒轉換「電台台語版」 急速飆讀她傻眼：我又要再唸一次

駕駛未注意「突開車門」害噴飛！ 騎士慘被3連撞...滿地血遭輾身亡

台幣1萬7玩泰國曼谷6天6夜！ 善用網路+APP小資也能大享受

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

BY2合作馬伯騫再創新歌《傀儡》 全新造型亮相...驚艷全場！

小狗懶洋洋「趴速食店椅子上」兩派網友吵翻　他貼一張照片秒破盲點！

靈鷲山水陸空大法會幽冥戒　侯友宜供燈為台祈福

颱風天幫家人煮「3種泡麵加蛋」！　網蓋樓清一色愛吃這種：是王道

25歲弟「偷爸媽10幾萬」買遊戲點數！　她嘆：好怕我信用卡也被拿走

土城大墓公特殊中元「輪普」　放水燈、跳鍾馗特色祭典登場

「我的身體很緊張！」尾竹永子舞蹈抗議核災　從淡水雲門帶人們看見福島

「MIT新人藝術家」名單出爐！8位青年前進2019台北國際藝術博覽會

醫學美容國際研討會　王正坤：玻尿酸隆鼻垂直血管進針可避免血管栓塞

漫畫也是優良讀物！70本精選書單一次看、文化部「中小學生讀物選介」出爐

婚攝朋友「靠接案買房」爽賺！他一聽羨慕炸：還不用報稅　同行曝內幕

原住民「國歌」是這首！　A-Lin辣姐翻唱：連喪禮都有人播

泰民PO五人SHINee合照：好想你們！　Key秒回「日常兄弟對話」暖哭粉絲

小狗懶洋洋「趴速食店椅子上」兩派網友吵翻　他貼一張照片秒破盲點！

批國民黨被韓國瑜毀了　柯文哲：能力可以訓練，品德很難

歷史暴君秦始皇畫作出現學甲秘境老塘湖　暑假歡迎參觀

鎖定增肌族與減脂族　FRIDAYS餐廳推出期間限定5道健身系餐點

忘記帶錄音帶出門！16歲健身操教練30分鐘創作　發明市值156億「zumba」

《不能是朋友》渣男褚克桓壞到惹人愛！劉以豪：跨出10年安全感

女示威者眼球被警射爆？前港警：除非子彈會轉彎...且臉部也無燒傷

多元就業方案助校園反毒　單親媽謝絜安扮先鋒

害羞！平時是裁縫師…當她關掉縫紉機後　雙腿一開變超性感模特

生活熱門新聞

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數..

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到..

爽中刮刮樂！老闆「要刷刷看」藏..

女兒上成大　爸爸爆：自傳我寫的

員工切蔥！主廚一瞥垃圾桶　整片..

12歲以下兒童9月起「免費玩樂..

請喪假！公司加要2份文件網怒洗..

手機跳中獎通知關不掉！官方回應..

翻出「本土手搖飲」1張照　千人..

吃完火鍋！她全套「店員式整理」..

快訊／南高屏大雷雨！中南部8縣..

台中男撞斷她煞車！衰事神展開曝..

中南部雨下整周　吳德榮：勝過梅..

票選最難吃泡麵！網：吃一口整碗..

更多熱門

相關新聞

快儲水！桃園、新北9.8萬戶大停水

桃園要停水，民眾請注意，快儲水備用。自來水公司第二區管理處11日表示，為配合機場捷運A7站龜山地區供水計畫，辦理四合一施工，桃園市的桃園、八德、龜山、蘆竹等區，新北市林口區及部分泰山、五股區，12日上午8時起停水14至30小時。其中，桃園市龜山區部分地區停水高達36小時，共約9.8萬用戶受影響。

桃園幾乎沒商圈能逛？在地人點出原因

鄭文燦颱風天出訪挨罵　王浩宇反擊：他心一直在

即／桃園市宣布9日停止上班上課

從國產車賣到千萬房　7年級單親媽為兒拚出月月成交紀錄

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警狙擊爆頭

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

颱風天搶修電路…檢修員「被強制休息」淚崩

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數日

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到家更毛的來了

薔薔玩花東「生理期第1天」看清男友！

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

拍女友「睡覺照」！他遭警方搜索家中

鬼月拜完普渡家破人亡！他曝「拜這零食」會倒大楣

吳宗憲彎腰道歉連千毅：我錯了！

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃

他遭百步蛇咬「毒發身亡」！友人一旁目睹

托兒所大火奪5命　嬤一夜痛失4孫

更多

最夯影音

更多

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面