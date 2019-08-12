靈鷲山水陸空大法會幽冥戒　侯友宜供燈為台祈福

▲ 靈鷲山水陸空大法會幽冥戒普渡眾生，侯友宜供燈為台祈福。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

靈鷲山在桃園巨蛋舉辦「第26屆水陸空大法會」，持續「千年水陸、萬世慈悲」的悲心，自7日起展開為期8天7夜的法會，並在12日晚間6點半舉行「幽冥戒」佛事，超薦十方亡者。新北市長侯友宜也前往供燈，與近萬名信眾共同祝禱祈福。

侯友宜表示，靈鷲山開山36年來，長期推動社會公益教化事業，行之有年的「愛心贊普」，更募集海內外無數愛心，提供給急需的弱勢族群，傳達佛法的佈施精神。感謝靈鷲山佛教教團與開山住持心道法師，長年照顧弱勢家庭與慈善團體的義行，提升社會對人性關愛的良善循環。

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▲ 新北市長侯友宜供燈為台祈福，與近萬名信眾共同祝禱祈福。

靈鷲山佛教教團表示，靈鷲山自1994年啟建水陸法會，每年遵循古制、傳統儀軌，舉辦水陸法會。水陸法會，以供齋施食為主，主要為超度水、陸、空一切孤魂而設，有供養諸佛、懺悔罪障、祈福消災、超薦祖先、普度鬼神、長養慈悲、增長福慧等功德，而「幽冥戒」是水陸法會極為重要的佛事，由高僧為六道幽冥眾生主法受戒，令幽冥眾生得以遠離身、口、意惡業，超脫輪迴之苦，是宗教界也是地方上的盛事。

民政局長柯慶忠表示，靈鷲山本於宗教慈悲為懷精神，長年以慈悲關懷弱勢民眾，是新北市的績優宗教團體。13日下午將舉行「愛心贊普」捐贈儀式，將募集物資6萬2000斤白米、4100桶食用油，捐贈給4100戶有需要的家庭及弱勢團體，落實水陸法會「大普施」精神，把關懷化為實際行動，回饋給在地鄉親。