吃完喜酒「回家要慶生」！28歲女國道遭撞慘死…婆婆醫院痛哭：我媳婦不行了

記者柯振中、唐詠絮／彰化報導

國道一號2日發生連環車禍，5輛車撞在一起，導致6人受到輕重傷，28歲的彭姓女護理師當場失去呼吸心跳，送往醫院仍不治身亡。彭女的婆婆崩潰表示，媳婦的生日上個月才剛過，今天北上吃完喜酒，晚上回彰化之後，本來要補辦生日派對，沒想到人就這樣走了。

這起事件發生在國道一號北上223.3公里處，27歲的謝姓男子駕駛自小客車載著妻子、女兒與親友北上吃喜酒，卻意外發生事故，5輛車撞在一起，導致妻子彭女到院前失去呼吸心跳，送醫後仍不治身亡，8個月大的女兒意識不清，昏迷指數9，目前仍在搶救當中。

▼國道一號2日發生一起車禍，釀1死5傷的悲劇。（圖／翻攝《東森新聞》）



據了解，謝姓男子與妻子彭女都是護理師，2人學生時期是隔壁班同學，去年結婚後，生下女兒，今天載著朋友準備北上參加婚宴，打算吃完喜酒後，晚間再回到彰化。

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▼國道一號2日發生一起車禍，釀1死4傷的悲劇。（圖／記者唐詠絮翻攝）



根據《東森新聞》報導，死者的婆婆指出，今早突然接到電話，被兒子告知「出車禍了」，孫女的媽媽在加護病房急救，因此急忙趕去醫院，「我住彰化，我也是剛剛才接到（消息）的。」

死者婆婆在醫院痛哭表示，媳婦上個月才剛過生日，本來等2人吃完喜酒之後，晚上回彰化要補辦生日派對，替媳婦慶祝一下，沒想到發生這種意外，「我老公說，我媳婦不行了。」

▼彭女與丈夫、女兒北上吃喜酒，卻在國道上被撞死。（圖／記者唐詠絮翻攝）



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