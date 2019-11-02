快訊／國道1號「5車擦撞」碎片落滿地！1歲兒童+3大人受傷　1女子身亡

記者唐詠絮／彰化報導

國道一號北上223.3公里處，2日上午發生一起車禍事故，事發當時有5台車發生碰撞，這起事故造成5人受傷，包含一名年僅1歲的孩童，其中還有一名婦人命危，經送醫搶救後仍是宣告不治，目前都已被緊急送往醫院搶救，至於事故詳細發生原因仍有待調查釐清。

這起車禍事故，造成一彭姓女子(28歲)命危，急救後仍不治，而謝男(27歲)頭部外傷，陳女(57歲)腰部挫傷，梁女(20多歲)肢體及胸部挫傷，這3人生命跡象穩定，留院觀察。

▲國道一號發生車禍 。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

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