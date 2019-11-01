人妻體檢發現「下腹有包塊」…醫生尚未確診！她情緒崩潰9樓跳下亡

▲人妻體檢發現問題，尚未確診跳樓身亡。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省深圳市48歲的汪姓女子日前因下腹疼痛，23日前往在福永人民醫院婦科住院治療，在常規檢查以後，又在醫生建議下做了CT檢查，沒想到發現下腹有一個包塊。對此，在還沒有確診病情的情況下，她開始心情抑鬱，心理負擔加重，最終從9樓跳下不幸墜亡。

據《看看新聞》報導，汪女的家屬認為，造成這樣的後果，醫生和醫院都要承擔責任！他們控訴，「檢查的進展情況家屬還不知道，患者本人卻先知道了。」

家屬說，汪女23日住院檢查後，4天後獨自從醫院出來，回到家裡，當晚突然傳訊給老公。訊息上面留下了汪女的最後遺言，「今天醫生告訴我結果出來了，說胰臟結腸有問題；自己有一種莫名的預感，99%是結腸癌，那個包塊就是結腸裡面的惡性腫瘤，所以決定放棄治療，因為不想拖累家人，不想拖累家庭。」

對於此事，院方表示，「我們耐心做好解釋工作，對患者的不幸表示同情和哀悼，同時正面回應患者家屬提出的訴求，積極引導患者家屬合理合法維權。」

▲醫院診斷報告。（圖／翻攝自看看新聞）

那麼，生病了，醫生應該把檢查結果先告知家人，還是告知本人呢？有網友認為，「醫生還是應該把病情先告訴家屬，比較妥當。」但也有網友認為，醫院和醫生也有履行向患者說明病情的義務，「本來就該告訴患者吧，萬一家屬隱瞞不治更加害人」、「患者有最基本的知情權」。

對此，律師李軍表示，醫生的做法在法律上沒有任何過錯，「患者是求醫者，她是就醫求診的合同主體；作為醫生把檢查結果告訴合同的主體，是沒有任何過錯的，當然從醫德的角度，可能可以更加委婉的告訴患者的親屬或者朋友。」

我該答應女友嗎？

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

