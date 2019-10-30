熱褲辣妹搭公車...前科男一見流口水！跨步緊貼「後面磨蹭」　小兄弟下秒噴射

▲有性騷擾前科的彭男又因在公車上性騷擾女子被判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北一名有多項性騷擾前科的彭姓男子，2018年間搭乘公車時，見到一名熱褲辣妹靜靜（化名）竟然起了邪念，移動到對方身後用下體瘋狂磨蹭靜靜的大腿、臀部，最後還射在對方身上。高等法院審理後，判彭男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。全案確定。

彭男曾因性騷擾案件遭判刑6月確定，以易科罰金結案，沒想到他仍不知悔改，又在2018年10月25日傍晚搭乘大都會客運652號公車時，，見公車上人多擁擠，竟然心生歹念，將身體緊靠在靜靜的身後，還掏出小兄弟隔著衣褲磨蹭靜靜的臀部及大腿，高潮噴射在靜靜的腿部後，便下車逃逸。

靜靜事後報警處理，當時在車內的另名乘客也出面作證，表示「當時車上雖然擁擠，但彭男仍有空間可與靜靜保持一定距離，但彭男卻刻意緊貼靜靜」。

新北地方法院勘驗各項事證後，依性騷擾防治法判彭男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。檢方認為，雖然彭男坦承性騷擾，但沒有賠償靜靜，也沒有向靜靜道歉，犯後態度不佳，只判他6月有期徒刑太輕了，決定上訴。

但高等法院認為，雖然彭男有性騷擾前科，但他已與靜靜達成和解，也賠償靜靜的損失了，原審依累犯加重其刑後量處有期徒刑6月，沒有逾越公平正義的精神，將上訴駁回。

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