新竹城隍廟環境改善工程開工　啟動再造百年廟埕

▲「城隍廟周邊環境改善工程」舉行隆重的開工儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今（3）日在新竹都城隍廟舉行「城隍廟周邊環境改善工程」開工儀式，將以「行人優先、視覺穿透」為概念，拆除三角廣場老舊墩座，規劃平整無高差的紅磚廣場與夜間景觀池，並配合古蹟高度在北門街上植樹，讓百年城隍廟周邊擁有舒適的空間與視野，預計於明（109）年上旬完工開放。副市長沈慧虹祈求工程平安順利，並表示城隍廟廣場是市府「步行城市計畫」的重點之一，盼能重新活絡舊城區商圈，也讓市民生活更安全舒適。

沈慧虹副市長表示，林智堅市長上任後致力將新竹市打造為「步行城市」，目前已經中央核定4.4億經費，陸續針對東門圓環、新竹公園市民廣場、汀甫圳、隆恩圳、護城河、綠園道等地點，一點一滴累積市內人行步道，而「城隍廟環境改善工程」則是下一個重點。

沈慧虹副市長表示，「都城隍．威靈公」是全臺位階最高的城隍爺，城隍廟位於新竹市的心臟地帶、也是市民的驕傲和信仰中心，每逢假日常吸引千人參拜，但當地交通及停車動線混亂壅擠，行人與汽機車交雜，因此希望藉這次工程，提升城隍廟埕廣場活動空間的品質，也讓弱勢族群及身體不便者有良好無障礙設施可用。

沈慧虹副市長表示，除了改造廟埕空間，也期待藉優質的公共建設，重新活絡舊城區商圈，並打造安全的步行環境，降低民眾對私人載具的使用與依賴，讓汽機車交雜的道路更為「行人友善」，未來，市民就能舒適而自然地在舊城區散步，並到城隍廟埕廣場欣賞各種民俗表演。

步行城市執行總督導、同時負責本計畫的景觀建築師潘一如表示，城隍廟龍鯉廣場是新竹市的軸心，與東門城及新竹州廳一起建構舊城區「金三角」，但既有的破舊矮牆阻絕了該區視野及行走動線，周邊機車也任意停放。

潘一如景觀建築師表示，本次改善工程規劃平整無高低差的紅磚人行廣場，四周加設降雨排水系統，並內建噴霧及照明以調節微氣候和美化環境；也結合九如鯉魚「魚躍龍門」風水意像，建設龍鯉廣場夜間景觀池，讓乾枯的龍鯉像變回湧泉；此外，也配合北門街拱門騎樓結構和城隍廟主殿的高度，在北門街側植樹，讓城隍廟廣場成為一個安全、舒適、無障礙、兼具美學的文化與觀光景點。

都發處表示，「城隍廟周邊環境改善工程」共投入1700萬經費，將自城隍廟龍鯉池起逐區改善，除進行步道整平、廣場地坪改善、夜間照明強化、景觀水霧、電箱遷移、機車停車區調整等，更將強化無障礙環境，預計於明年3月正式開放，提供市民完善步行空間與安全舒適的休憩環境。

「城隍廟周邊環境改善工程開工典禮」，城隍廟總幹事鄭耕亞、環藝工程顧問有限公司景觀建築師潘一如、億欣營造股份有限公司董事長徐柏輝、行政院政務顧問鄭宏輝、新竹市議員李妍慧、鄭美娟、廖子齊、林彥甫、陳建名、蔡惠婷、劉康彥及多位里長均出席共襄盛舉。