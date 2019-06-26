新竹190歲古蹟東門城周邊環境改善　人行道＆廣場空間再升級

▲東門城將於今（26）日啟動改善工程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府持續推動步行城市，20年前曾獲遠東建築獎而享譽國際的東門城將於26日啟動改善工程，與圓環交接的七大路口人行道都將加大，加入無障礙設計、設置城市導覽資訊系統，要讓190歲的東門城與周遭步行空間更親近，行人更方便悠遊火車站、護城河等節點；新竹市長林智堅表示，這次改善也加入水域治理的概念，將加強該區排水，要讓東門城與護城河發揮原有的滯洪功能，盼改善後的寬闊環境能讓市民細細品味東門城古蹟風華。

「竹市是全台第一個提出步行城市概念的地方政府」林智堅表示，他上任以來，已投入1.7億打造新竹之森，獲周遭市民肯定，也投3.72億打造步行城市，除過去改善火車站前後站外，近期城隍廟前鯉魚廣場也將重新整理，這次改造也為步行城市計畫的一環，為落實該理念，東門圓環的人行道與街廓都將加大，執行綠美化，並縮減車道還給行人更大的步行環境，人行空間的增加，象徵了城市的進步。

林智堅表示，東門城為新竹之心，原先場地相當具有設計感，但在空間被區塊阻隔，對年輕人來說很容易進入，但對障礙者與長輩不太方便，本次工程將設計簡單化，做出平面，在不影響古蹟下，擴增該區廣場打造便利易使用的環境，同時在東門城與護城河連接端打造緩坡平台，讓孩子更親水；打造更寬敞完整的活動廣場，為竹市新增戶外藝文表演場；也考量到年輕人需求，將以不鏽鋼包覆地下道，讓大鏡面成為藝文表演與練習空間。

林智堅表示，東門城於1827興建、1829年完成，過去以竹子圍成，在開台第一進士鄭用錫號召地方仕紳蓋東門城，防禦竹塹城，現今已是國定古蹟，20年前在蔡仁堅市長帶領下，請到邱文傑建築師前來設計，讓東門城享譽國際建築界，得到遠東建築獎，將原為防禦目的東門城與護城河改造為竹市重要的地標。

「想把這裡變得更舒適，讓鄉親更快樂。」設計師邱文傑說，二十幾年來他仍時常掛念這個案子，很高興有機會再參與這次改造，新竹市堅持步行城市的理念，透過整體都市交通整理，竟能讓都市核心的「九條通」的東門圓環縮減車道，打造人行道；本次工程將以常民、自然、易維管的方式設計，並納入水域治理範圍，必要時結合護城河發揮滯洪、防洪功能，讓都市心臟東門城與新竹之森串聯。

新竹市政府都發處長陳凱凌指出，東門城環境改善工程，除結合人本步行、都市生態景觀外，一併引入滯洪韌性設計思維，總存水量可達3,300噸，同時具有都市景觀、蓄水、滯水、滲水、保水功能。改造後，晴天將是青年朋友練習街舞、休閒漫步的都市開放空間，雨天則變身成為都市滯洪池，急驟雨量能暫時儲存於「都市小水庫」內，不立即排入下水道系統，降低都市排水系統過載和緩和都市水患壓力，工程將採局部施工，減少交通不便。

都發處表示，本次東門城環境改善工程屬於步行城市計畫一環，爭取到內政部補助經費，共將投入3,490萬元，重新改造東門城圓環週遭包含中正路、東門街、文化街、府後街、文昌街、勝利路、仁義街等7大路口，預計人行步道空間將增加110平方公尺，規劃將於109年初完工。