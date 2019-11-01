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天才媽2步驟做出眾人惡夢！　網見證「香菜冰磚」誕生過程…哀號：圖片有味道

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▲▼天才媽媽發明香菜冰磚。（圖／翻攝自廚藝公社）

▲香菜冰磚的保存期限可以延長到2周。（圖／翻攝自廚藝公社）

記者黃可昀／綜合報導

在很多台灣料理中都能見到香菜的身影，但大眾對於香菜的評價很兩極，有人迷戀這股特殊香氣，也有人一看到就食慾全無。一名女網友最近分享一項私房撇步，她自己發明了煮湯必備的「香菜冰磚」，還貼心地附上詳細製作過程，不過，底下留言卻一片哀鴻遍野，還有人開玩笑地說，「裝過香菜的盒子一併丟掉」。

原PO在臉書社團「廚藝公社」表示，很多媽媽或外面小吃攤在煮蘿蔔湯、大頭菜湯、刈菜心湯和各式羹湯時，都會灑點香菜來提味，只是每次買一大把香菜，一鍋湯只會使用一點點，剩下的放沒幾天就已經爛掉發黑，實在是很浪費。

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▲▼天才媽媽發明香菜冰磚。（圖／翻攝自廚藝公社）

▲有了香菜冰磚，以後每餐的湯都會看到香菜。（圖／翻攝自廚藝公社）

於是原PO就想出把香菜包進冰塊中冷凍，如此一來香菜就不會爛掉或變色，而且保存期限也能延長到2周，製作方式更是只要簡單2步驟，首先將香菜洗淨切碎後放入製冰盒，接著加入冷開水送入冷凍庫冰凍，下次要煮湯時丟個2、3塊香菜冰磚，「效果跟新鮮現買的香菜一樣，又香又翠綠！」

貼文一出就吸引300多人分享，很多香菜控興奮直呼，「身為香菜控的我，覺得這招真的是太棒了」、「學到了，不然香菜真的很難保存」、「我覺得妳應該要得到諾貝爾獎」、「原來要加冷開水變冰塊呀～難怪之前直接凍都變黑」、「謝謝妳解決我人生一大難題，我愛香菜，香菜萬歲」、「雖然不喜歡香菜，但覺得您這分享超厲害的！」

雖然原PO的天才方法廣受好評，但也有不少不敢吃香菜的人表示，「吃了會出人命， 因為不敢吃香菜」、「我怕死香菜了」、「謝謝分享，但是香菜一輩子也不會是我朋友」、「香菜就直接丟掉，不是人吃的食物」、「討厭的暗黑蔬菜」、「看到香菜…沒胃口，我飽了」、「這圖片有味道」、「發表香菜冰磚之用戶，已被系統自動封鎖」。

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