吃臭豆腐被加香菜！他要求「挑乾淨」後拒買　老闆氣炸持刀追砍

▲吃臭豆腐被加香菜，他要求老闆挑乾淨，後來又拒買。（示意圖／翻攝臉書）

大陸中心／柯振中報導

「我當時也是一時衝動，沒考慮那麼多。」上海青浦的李姓男子因為「加不加香菜」的問題，與顧客發生爭執，憤而持刀追砍對方，導致對方摔倒受傷，自己也被判刑，得不償失。

綜合陸媒報導，李男在上海青浦經營一家臭豆腐店，他日前即將收攤時，一名顧客林姓男子來點了臭豆腐，卻沒想到餐點送上後，對方以「我不吃香菜」的理由，要求他把這份餐點收回，「我就說幫你夾出來吧。」

李男將餐點回收，開始挑掉上方的香菜，但還有剩下一點香菜渣殘留，因此又引發林男的不滿，揚言「不吃了」，要求退款，「他提前跟我說過要退錢，我說都做好了，而且香菜已經挑出來了…後來他就和我吵來吵去、拍前面（攤子前方）的玻璃。」

▲李男最後被依尋釁滋事罪起訴。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）



由於當時已經深夜，李男忙了一整天，身心相當疲憊，因此一時衝動，沒有多加考慮，持刀追砍林姓男子。林男見狀，當場嚇壞落跑，逃跑時不慎摔倒受傷。

警方得知消息後，到場將李男逮捕。李男供稱，自己沒打算傷害林男，只打算「把他給嚇走就完事了」，他隨後被依「尋釁滋事罪」提起公訴，被判7個月有期徒刑，1年緩刑。