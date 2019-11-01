辣椒水洗臉！行車糾紛4人持安全帽街頭鬥毆　不甩警叫囂後果超慘

▲蘆洲行車糾紛4人在馬路上大打出手，遭警方以辣椒水洗臉。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區10月31日晚間8時許發生一起行車糾紛，兩方人馬因為在民權路上要左轉互不相讓，就拿起安全帽互毆，警方接獲通報後啟動快打警力到場，見兩邊仍相互拉扯，直接使用辣椒水噴霧器洗臉後壓制，共4人被帶回派出所偵辦，雖互不提告，警方仍依《社會秩序維護法》裁處。

根據查證，當時雙方騎乘機車都是在民權路60號前要左轉，因為不肯相讓險些碰撞，4名男子就在大馬路上互嗆，隨後演變成肢體衝突，將安全帽作為武器相互追打，警方獲報後啟動快打警力16名迅速到場。

先行趕赴的員警見雙方不聽勸阻，仍不斷拉扯、互嗆，立即持辣椒水噴霧器朝2方臉部噴灑後拉開，順利控制現場，翁姓（28歲）、黃姓（28歲）、與高姓（37歲）、林姓（42歲）男子被帶回，雙方均輕微擦傷不願就醫，且均不提起傷害告訴，全案訊後已依社會秩序維護偵辦。

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