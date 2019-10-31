慣竊鎖定蘆洲、新莊商圈　泰奶老闆打烊一轉頭…整天收入消失

▲蘆洲賣泰奶的女老闆打烊時不注意，一整天營收遭慣竊偷走。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲地區近日出現一名竊盜慣犯，會在商圈附近等待攤販收攤時下手，受害店家叫苦連天，一名在長榮路經營泰式奶茶的黃姓老闆也遭殃，30日晚間她在打烊時一時不注意，放在包包內的4千元現金被竊走，一整天努力工作的營收轉頭就不見，讓老闆氣得到派出所提告，目前警方受理後正積極偵辦當中。

36歲的黃姓女老闆在臉書粉絲團《我是蘆洲人》貼出監視器截圖，並表示「請各位蘆洲人幫我確認一下是否見過這個朋友，或本身認識這位朋友，此人涉嫌偷竊財物，已報警備案。」

▼竊賊偷竊時手上會提著一個袋子作為掩護。（圖／翻攝自我是蘆洲人）



根據查證，黃女在蘆洲長榮路商圈販賣泰式奶茶以經一年多，在當地商圈小有名氣，30日當天她照常在騎樓下擺攤營業，到了晚間7點半左右準備打烊，在收拾生財器具時被一名身穿白T、夾克外套的竊嫌盯上，趁她不留神拿走包包內的4千元後逃逸。

有熱心網友表示，這名竊嫌其實是士林、新莊及蘆洲地區的慣竊，手上會提著一個袋子當作掩護，先假裝在抽菸觀察環境後伺機而動，專門找攤販的包包下手，特徵是身形消瘦、腳穿拖鞋，時常出沒在蘆洲佳瑪商圈、長安街及光華路，還說他「關不怕，前科10幾次都關不久，感覺非正常人」，要商家小心。

對此蘆洲延平派出所警方接獲報案後，正在擴大調閱監視器，並清查過往是否有過逮捕紀錄，提醒民眾若有線索提供可直接向派出所聯繫。

▼老闆放在袋子內的營收被偷走。（圖／翻攝自我是蘆洲人）



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