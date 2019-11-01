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快訊／外婆「涉殺人罪」醫院上銬！蘆洲6歲童疑遭虐死　瘦如骷髏全身舊傷

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記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區一名6歲大的男童疑遭虐死，外婆供稱10月31日晚間5時男童不慎在浴室跌倒，大量出血後送醫後急救無效，不料院方在急救時發現男童身形消瘦宛若骷髏，全身多處瘀青等舊傷，疑似長期遭凌虐；檢察官今日下午在新光醫院相驗，認為有明確罪證證明外婆有殺人嫌疑，直接在醫院將她上銬後送往新北地檢偵辦。

▲▼(變色版)蘆洲男童疑遭虐死外婆遭聲押。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲蘆洲男童疑遭虐死外婆遭依殺人罪嫌上銬逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

根據查證，這名男童約110公分高、「體重很輕」全身皮包骨營養不良，與姊姊一起由外婆拉拔長大，父母已經離異，母親再婚在高雄不願意帶，爸爸則已經失蹤了，全身皮包骨營養不良。一名當時在醫院不願具名的民眾表示「像骷髏超級瘦，連後背都一條一條，全身沒有肉都是骨頭，全身都是傷口，有燙傷、很多破皮，還有爛掉的傷口，是兒虐，餓到全身器官衰竭」。

10月31日晚間5時許疑似在浴室內跌倒，阿嬤關完瓦斯發現時，男童臉部有多處撕裂傷、大量出血，並失去呼吸心跳，送醫後仍急救無效，不料院方在急救時發現男童身形消瘦宛若骷髏，全身多處瘀青等舊傷，疑似長期遭凌虐，檢警稍晚將進行相驗釐清死因。

外婆向記者表示，「是他爬馬桶自己摔下來，平時非常好動，當時他還回答『沒有怎樣』，我看狀況不對才打119報案。」外婆還說男童平時很不乖，身上的傷都是「自己動的」，看到他每天晚上都不睡覺、亂動等狀況，自己真的很傷心難過，有時候會用責罵的方式來管教，坦承「有打過他一次啦，後來就沒有打他了。」身上舊傷都是爬浴缸受傷的，平時都有給他吃東西，但他吃不多，本來要等他傷養好後送他上小學，沒想到發生這種事情。

回顧整起案件，男童阿嬤表示10月31日晚間5時許在浴室替孫子洗澡，洗完後去關瓦斯時，突然就聽到「碰」的一聲，她趕緊回到浴室內，卻看到孫子臉部撞擊到馬桶後有多處撕裂傷、大量出血，研判是為了「拿藥」才會發生意外，她嚇得趕緊打119報案。

男童被送到醫院救治後，晚間8時41分家屬放棄急救，院方宣告男童死亡，初步了解男童無家暴通報紀錄，但男童身上確實有多處舊傷、身形消瘦，警方懷疑有可能是營養不良跌倒後撞擊致死，目前聯繫不到父親，母親則不願意前來探視。

新北市社會局表示，男童家裡未曾被通報高風險家庭，也不曾有家暴紀錄，因為不確定阿嬤是否有涉嫌虐童，已先行將男童的姐姐安置照顧。

▼醫護人員目擊蘆洲6歲男童全身受傷，懷疑長期遭虐。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼醫護人員目擊蘆洲6歲男童全身受傷，懷疑長期遭虐。（圖／記者陳豐德翻攝）

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