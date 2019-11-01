蘆洲6歲童疑遭虐死！醫院目擊「瘦如骷髏」...全身多處破皮瘀青

▲男童在住家內浴室跌倒後大量出血死亡，檢警方不排除凌虐童可能將深入查辦。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區一名6歲大的楊姓男童，10月31日晚間5時許疑似在浴室內跌倒，阿嬤關完瓦斯發現時，男童臉部有多處撕裂傷、大量出血，並失去呼吸心跳，送醫後仍急救無效，不料院方在急救時發現楊男身形消瘦宛若骷髏，全身多處瘀青等舊傷，疑似長期遭凌虐，檢警稍晚將進行相驗釐清死因。

根據查證，這名楊姓男童由阿嬤拉拔長大，父母已經離異，全身皮包骨營養不良。一名當時在醫院不願具名的民眾表示「像骷髏超級瘦，連後背都一條一條，全身沒有肉都是骨頭，全身都是傷口，有燙傷、很多破皮，還有爛掉的傷口，是兒虐，餓到全身器官衰竭」。

回顧整起案件，男童阿嬤表示10月31日晚間5時許在浴室替孫子洗澡，洗完後去關瓦斯時，突然就聽到「碰」的一聲，她趕緊回到浴室內，卻看到孫子臉部撞擊到馬桶後有多處撕裂傷、大量出血，研判是為了「拿藥」才會發生意外，她嚇得趕緊打119報案。

男童被送到醫院救治後，晚間8時41分家屬放棄急救，院方宣告男童死亡，初步了解男童無家暴通報紀錄，但男童身上確實有多處舊傷、身形消瘦，警方懷疑有可能是營養不良跌倒後撞擊致死，目前聯繫不到父親，母親則不願意前來探視，稍晚將進行遺體相驗，不排除整起案件由意外朝兒虐方向偵辦。

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