台東池上「神之米」新打卡點　外國遊客也說讚　

▲外國遊客與魏瑞廷在「神之米」意象開心合照。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東池上近來多了1個新打卡點「神之米」，此由小農魏瑞廷所設置的意象點，魏瑞廷在池上獨立的有機稻米生產區中，以區塊鏈科技導入稻米產業並將自有品牌池上禾穀坊米之谷，獻給梵蒂岡教宗的稻田參觀。周遭田園風光明媚，網友透過臉書等口耳相傳，吸引許多遊客前往朝聖，是池上繼「金城武樹」後的熱門打卡秘境，就連外國遊客都說讚。

今年池上秋收藝術節邀請知名歌手齊豫及陳建年在黃金稻穗海開唱，讓池上地區湧入許多觀光客，各個知名景點都是塞滿人潮。神之米據初步統計2天活動已湧入數百名遊客前往朝聖。日前有外國遊客帶著妻小到池上，騎乘電動腳踏車在伯朗大道漫遊，後繼續往前不遠看到路旁樹下豎立1面「神之米」看板，感到好奇進而巧遇魏瑞廷，在共同閒聊中得知了樹立的目的，開心的讚嘆台東田園風光真美麗。

魏瑞廷說，原意只是想告訴朋友們，梵蒂岡教宗吃的米就是來自池上這個產區，才會設置神之米，因為當地本來不是景點，設置意象是希望打造全新的打卡點，讓農村有再現的機會，沒想到出乎意料掀起熱烈迴響，變成爆紅景點，現在也吸引不少外國遊客前往拍照，期望在美景前留下美好回憶。

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