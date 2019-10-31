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想入手Lativ帆布鞋！一問好評「350元CP值爆表」　小資、學生大推：買3雙了

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO發問「Lativ的帆布鞋可以買嗎？」（圖／翻攝自Lativ官網）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土國民衣品牌「Lativ」標榜MIT起家，在2007年創立，以網購通路為主，雖然曾應有過一些爭議事件，但因為平價、質感佳，不少年輕人紛紛給予肯定。一名網友就好奇在PTT發問「Lativ的帆布鞋可以買嗎？」沒想到馬上就有人回應這是高CP值神物，「好穿，已經買了3雙」、「剛買，就還可以，350算cp爆表了吧！」

這位網友在PTT的WomenTalk發起閒聊，「Lativ的帆布鞋可以買嗎？」說他大學的時候買過一次，「很快就脫邊，體驗不是很好」，但最近他又被燒到，不知道多年後有沒有好一點，「Lativ的帆布鞋可以買嗎？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，許多人都大推Lativ帆布鞋，原因是好穿又超便宜，「圓頭的帆布鞋很好穿耶！推薦」、「我覺得滿好穿的啊」、「很可以，便宜好穿」、「可以吧？目前兩年多還沒壞」、「蠻好穿的，鞋底比較軟，適合腳寬又厚的人穿」、「還不錯，他們家以網購來說品質算好了」、「剛買，就還可以，350算cp爆表了吧」、「便宜，覺得壞掉也不會心痛的價格。」

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▲牛津鞋,皮鞋,帆布鞋。（圖／翻攝自pixabay）

▲擁有一雙百搭、好穿的帆布鞋超方便。（示意圖／Pixabay）

留言中不少Lativ帆布鞋擁戴者也掛保證，「買第二雙了，感覺跟第一雙比起來有差，但覺得都是好穿的」、「好穿～已經買了3雙了（都不同色」、「買過好幾雙，穿起來都很舒適喔」、「買了三雙囤貨，可以買……真的好穿」、「覺得不錯，有買第二雙。」

但也有人覺得相當磨腳，「便宜就那樣」、「看人吧，腳嫩的人穿滿容易磨腳的」、「覺得很硬又磨腳」、「尺寸如果抓對還行，它家白鞋好穿，可是會泛黃，我買同款別色好像沒那麼好穿」、「剛開始只能穿厚襪，不然好磨，久了之後還不錯，只是碰到水會有點滑。」

還有網友理性分析優缺點，「穿了一兩年他們家的，鞋底很軟很舒服又便宜耐穿，比較要注意的是防滑有點不優，下雨天容易跌倒，而且從今年六七月開始感覺有微改版（或品管不一？），我跟朋友都感覺鞋頭版型變窄容易磨腳。」

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