Gogoro潛規則！他騎1年聽聞「電池不能放地上」驚呆　網揭麻煩處：接點外露

▲很多狗粉認為Gogoro電池不能放地上。（示意圖／記者林鼎智攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

電動機車「Gogoro」是現在機車界的新寵，更是許多人的聊車話題。一名網友在PTT表示，在臉書社團看到有人說，雖然官方沒有明文規定，但如果把Gogoro電池放在地上，「還拍照PO文，大家就會來砲你。」原PO說他騎Gogoro快一年，忍不住好奇問卦「『Gogoro電池不能放地上』以前真有這種潛規則嗎？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「『Gogoro電池不能放地上』？不成文的規定」，文中表示，他看到臉書社團有人說「Gogoro的電池不能放地上」，就算官方沒有明文寫出來，但因為Gogoro的電池是共用的，所以每個人都應該要很愛護電池。

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▲Gogoro電池是公用的，每個人都要珍惜使用。（示意圖／記者林鼎智攝）

「把Gogoro電池放在地上，還拍照PO文，大家就會來砲你」，原PO說自己騎Gogoro快一年，卻沒聽說過這件事，最後直問「『Gogoro電池不能放地上』以前真有這種淺（潛）規則嗎？」

看到貼文後，不少人都直呼不會放地上，「放地上就多風險，幹嘛搞自己也搞別人」、「沒事為什麼會放地上，有髒污卡在接觸點，很麻煩」、「電池接點就在下面啊！你希望卡到灰塵或甚至接觸到水後，你再插進車上結果騎出問題嗎」、「它電池接點直接外露啊」、「所以放地上讓上面一堆砂石你比較爽？」

▲Gogoro電池上寫有注意事項。（圖／記者林鼎智攝）

還有網友表示，「不是放車裡就是電池櫃，為什麼要放地上」、「放在地上幹嘛，看同事就把他直接放到充電站，再拿兩個放到車上。」不過也有人認為電池沒那麼脆弱，直酸，「那電池脆弱成這樣嗎」、「放地上會被螞蟻搬走」、「建議自主把用過的電池包膜」、「騎車還要交月租費，毛還一堆，真讚。」

據Gogoro官方部落格的一篇公告顯示，「請正確使用、愛惜Gogoro電池，不當放置方式可能造成摔落、損壞」，文章當中其實並無指出電池不能放在地上，裡面提及的不當放置反而是電池充電座「GoCharger」，被人斜放堆疊起來。

該種放置方式所造成的風險有「沒有任何結構扣住電池的狀況下，半顆以上的電池都在充電座以外，電池半懸空，重心十分不穩。一旦掉落，不僅造成電池受損，也可能砸傷人」，另外還有「非正常傾角有可能導致電池零組件變形而造成其他車主行車上的風險」，最後Gogoro指出，「如果因為車主不當的陳列方式造成Gogoro電池摔落及損傷，Gogoro將有可能要求賠償。」

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