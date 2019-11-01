打臉韓國瑜學貸免息　蘇貞昌提3政績：政府早在做、不是選舉到才做

記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前拋出新政見，若當選總統將協助學生貸款利息降至最低，甚至所有銀行都不向學生收利息，由政府來補貼。對此，行政院長蘇貞昌1日表示，減輕學生的學貸壓力，總統蔡英文早就在做了，並提出蔡政府3大政績打臉韓國瑜。

韓國瑜質疑，對年輕人來說，最困難的是學生貸款，「政府為什麼不幫他們？」因此，他承諾若當選總統，政府應該負責任讓這些經濟困難的年輕子弟，到銀行借錢時，協助將他們的利息降到最低，甚至所有銀行都不向學生收任何利息，由政府來補貼。

對此，蘇貞昌透過臉書表示，減輕學生的學貸壓力，蔡英文早就在做了，不但放寬學貸申請資格、大大降低利息，對年輕人而言最有感、也最重要的是，讓弱勢學生繳納本金的時間最多延後8年，讓年輕人出社會有一定經濟基礎之後，再來還本金。

蘇貞昌強調，福國利民的措施，政府不斷地在做，不是只有選舉到才做，且去年9月就已經上路。

另外，面對國民黨批評蔡政府近來補助政策多，是選前大撒幣，蘇貞昌1日也回應，一步一步做到這裡，對手見不得執政做得好就酸言酸語，「我們還是希望人民期待才是最重要，『有政府，會做事』才是人民期待的。」

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者洪正達攝）

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