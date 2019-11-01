挺韓貪食蛇車隊下午北市開繞！「機車無上限」警交管...韓國瑜大哥出席

太陽花學運警方依法驅離遭判百萬國賠，你的看法如何？ 警方依法執行公務，判決離譜。 該罰，警察執法太超過了。 投票結果 130 票 94.20 % 8 票 5.80 % 總計 138 票。

▲由韓粉發起的挺韓車隊大遊行1日下午1時至6時將於大台北地區展開 。（圖／記者羅婉庭攝）

記者邱中岳、徐愷昕／台北報導

總統大選剩下70天，國民黨參選人韓國瑜的挺韓車隊將於1日下午1時至6時許展開，因適逢周五下班尖峰時段，北市警方也規劃路線以利用路人加以避開，整個行程從新生南路2段開始，最後在文山區和興路解散。據了解此遊行主辦單位將派出百台車輛助陣，韓國瑜的大哥也會出席參加，陪大家一起遊行為韓國瑜加油。

根據「韓國瑜宜蘭後援會暨軍警消聯誼活動中心」粉專消息指出，此次遊行為韓粉自發性活動，主辦單位預計派出100台汽車（機車無上限），並於遊行中設置13個檢查點，而韓國瑜的大哥也將出席陪大家一起遊行。

至於此次遊行發起原因，韓粉表示，「黑韓敗類橫行，假民調浮濫，為打擊上述不當言行，故發起此次遊行活動，集中挺韓力量，展示不離不棄的決心，希望大家一起努力為中華民國而戰，只許成功不許失敗，拚落去了！」希望在選戰前，透過實際行動為韓國瑜加油打氣。

▲挺韓大遊行為韓粉自發性活動，主辦單位預計派出100台汽車。（圖／翻攝自「韓國瑜宜蘭後援會暨軍警消聯誼活動中心」粉專）

挺韓大車隊遊行從新生南路二段【新生南路二段2號(不含)至28號(不含)】東側一線慢車道開始，繞行大安森林公園(新生南路)→信義路三、四、五段。

後轉進松智路→松高路→松仁路→忠孝東路五、四段→復興南路一段→復興北路→民族東路→民族西路→重慶北路三、二、一段。

最後在忠孝西路一段→中華路一、二段→桂林路→西園路一段→艋舺大道→和平西路二段→羅斯福路二、三、四、五段。直到興隆路一、二、三、四段→木柵路二、一段→木柵路一段76巷→和興路集合後解散。

警方呼籲，因適逢周五又剛好在下班尖峰時段，用路人應儘量避開遊行路線，避免耽誤寶貴時間，屆時將依現場狀況進行階段性交通管制。另遊行隊伍行徑時車道會縮減，勢必造成車速減緩，大家出門行經上述路段，請依現場員警指揮。

▲▼挺韓車隊大遊行1日下午展開，將繞行北市5小時。（圖／記者邱中岳翻攝）

►點我超越韓國愉快體驗

【更多新聞】

►曾讚韓國瑜練武奇才 賴清德看韓狂失言：還是奇才！「奇怪」的奇

►韓國瑜選戰手法「激似毛澤東」 范世平提4點：階級鬥爭，一抓就靈

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

