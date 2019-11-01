金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳　家鄉弟子曹育齊親題字「三官大帝」

記者郭世賢／新北報導

「半嶺訪源」讓金山三界壇聖德宮信徒親臨題字墨寶！台北集神道壇道長曹育齊為金山重和人也是三界公八大庄信仰庄頭範圍。聽聞家鄉庄頭廟三界壇聖德宮於9日辦理溯源活動，家鄉弟子曹育齊為三界公親筆題字寫下「三官大帝」書法墨寶字樣，整體草壇莊嚴而肅穆，感念三界公百年來庇佑庄頭。

聖德宮主委嚴璧山表示，2018年邀請九日老師為半嶺訪源題字墨寶，九日老師墨寶端莊雄偉、氣勢開張，為活動整體定調。2019更感謝在地弟子道長曹育齊為半嶺訪源活動提字，在三界公面前見證下，增加了活動亮點，讓我們更確定半嶺訪源帶起地方信仰上認同，一代一代延續下去。

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▲ 金山聖德宮「半嶺訪源」，家鄉弟子曹育齊親題字「三官大帝」。（圖／臉書「慈母護金山」提供，下同）

台北集神道壇道長曹育齊表示，2018年曾為了阿嬤心願，在台北集神道壇辦下屬於北海岸年例信仰謝平安祭典，年例中眾神明唯獨三界公沒有迎請到場，心中遺憾。2019年親筆墨寶為半嶺訪源草壇題字，也寫下了與三界公緣分，相信2019年台北集神道壇謝平安祭典能更加圓滿。

迎媽祖的謝平安祭典從農曆8月三界壇聖德宮開始，接續著六股、兩湖一直拜過來，我們所在地稱為「三和」，和磺溪頭、八煙仔三庄一起聯祀、一庄各請祀媽祖於紅壇一天。因為輪祀或協定的關係，三年一次，在8月16日盛大的祭祀，成為在庄人殷殷期盼的大日子。

▲ 金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳，睽違百年三界公再次回到半嶺發跡地。

8月15日從前庄迎來媽祖安奉在活動中心後，子弟們就紛紛在活動中心整音，對面的戲台也熱鬧的擠滿人潮，接著每家開始一連串的發豬、遊庄、隨香、公筵、謝神、犒賞...一直忙到晚上，整個庄頭閃耀著的黃燈，通明綿延、無處不歡，各地的親朋、好友都於此時聚集一堂，共同參與這個比過年還熱鬧的祭典。

曹育齊說，心裡一直有個心願，如果有一天他有能力，不要再三年一輪，自己辦年例，年年都能拜媽祖，延續這個70年以來的家族傳統。在關渡媽、金包里媽、北港媽、埔頭媽、三界公、周倉公、國聖公這些群神蔭祐長大的孩子，他更蒙神恩入道，行化濟世，應該讓更多人知道我們的信仰，讓更多人親近我們的神明才對。

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▲ 整體草壇莊嚴而肅穆，感念三界公百年來庇佑庄頭。

▲▼ 台北集神道壇辦下屬於北海岸年例信仰謝平安祭典。

▼ 八煙仔三年一次謝平安祭典。

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