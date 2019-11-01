新北小農展售週末登場　板橋大遠百、新莊運動公園獨賣好食材

▲「寧靜海香草園」負責人，新北青農王御庭栽種香草植物。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與林口農會、新莊農會輔導林口有機聯盟及在地青農， 11月2日至3日於板橋大遠百1樓米蘭廣場舉辦「大遠百秋收祭－新北小農好市集」，新莊運動公園林蔭大道舉辦「青農產品美食展售」，協助青農拓展多元銷售通路，建立產銷平台。

大遠百新北小農好市集由在地小農集結成而成，現場將有14位青農進場展售，販售農產品多元豐富，不僅有有機時令蔬菜、有機芽菜，也販售綠竹筍、地瓜、茭白筍、香草製品、雞蛋、雞肉等，還有蜂蜜、茶葉、米麵食加工品、貢寮鮑等水產品，及手沖咖啡、手作木食器、手工皂等。

▲「鮮物本舖」新北青年漁民李勝興提供來自東北角的珍味「貢寮鮑」。

林口有機聯盟「語林有機農場」邱語玲與丈夫林元郁表示，近年來在農業局的輔導下拓展許多通路，除在農會超市的「新北小農鮮舖」、全聯等，並供應學童有機營養午餐，產量及銷售情形更加穩定，期待與消費者相見，分享秋收的喜悅、推廣有機農業與地產地銷概念以減少食物里程。

林蔭大道青農產品美食展售規模約50攤，除了新北在地青農外，還有家政班美食可以享用，也邀請外縣市青農到新北市一同交流，分享農產品包裝及銷售眉角，相互學習成長，現在正是年輕人的世代！

▲「昌輝養蜂場」新北青農孫霞與丈夫程英哲準備了各式蜂蜜及相關製品供消費者選購。

新莊區農會理事長李華順表示，青農是我們的下一代，通路非常重要，結合農會農事、家政及四健體系共同推廣在地農產品，讓市民直接與農友接觸，瞭解農村文化，更能吸引青年從農及發展在地農村經濟事業。

農業局長李玟表示，新北市具有400萬人口，先有通路再開農路，為拓展青農銷售通路，除了結合百貨業者及運動公園推動假日小農市集外，輔導推動農會超市、建置農民直銷站、與主流超市合作、發展電商網路平台、以及供應營養午餐。「大遠百秋收祭─新北小農好市集」地點：板橋大遠百1樓米蘭廣場，時間：上午10時至下午6時。「新莊青農產品美食展售市集」地點：新莊運動公園林蔭大道，時間：上午8時至下午5時。

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▲「語林有機農場」邱語玲及丈夫林元郁，展售當令有機蔬果。