　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北小農展售週末登場　板橋大遠百、新莊運動公園獨賣好食材

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北小農展售週末登場 板橋大遠百、新莊運動公園獨賣好食材。（圖／新北市農業局提供）

▲「寧靜海香草園」負責人，新北青農王御庭栽種香草植物。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與林口農會、新莊農會輔導林口有機聯盟及在地青農， 11月2日至3日於板橋大遠百1樓米蘭廣場舉辦「大遠百秋收祭－新北小農好市集」，新莊運動公園林蔭大道舉辦「青農產品美食展售」，協助青農拓展多元銷售通路，建立產銷平台。

大遠百新北小農好市集由在地小農集結成而成，現場將有14位青農進場展售，販售農產品多元豐富，不僅有有機時令蔬菜、有機芽菜，也販售綠竹筍、地瓜、茭白筍、香草製品、雞蛋、雞肉等，還有蜂蜜、茶葉、米麵食加工品、貢寮鮑等水產品，及手沖咖啡、手作木食器、手工皂等。

▲ 新北小農展售週末登場 板橋大遠百、新莊運動公園獨賣好食材。（圖／新北市農業局提供）

▲「鮮物本舖」新北青年漁民李勝興提供來自東北角的珍味「貢寮鮑」。

林口有機聯盟「語林有機農場」邱語玲與丈夫林元郁表示，近年來在農業局的輔導下拓展許多通路，除在農會超市的「新北小農鮮舖」、全聯等，並供應學童有機營養午餐，產量及銷售情形更加穩定，期待與消費者相見，分享秋收的喜悅、推廣有機農業與地產地銷概念以減少食物里程。

林蔭大道青農產品美食展售規模約50攤，除了新北在地青農外，還有家政班美食可以享用，也邀請外縣市青農到新北市一同交流，分享農產品包裝及銷售眉角，相互學習成長，現在正是年輕人的世代！

▲ 新北小農展售週末登場 板橋大遠百、新莊運動公園獨賣好食材。（圖／新北市農業局提供）

▲「昌輝養蜂場」新北青農孫霞與丈夫程英哲準備了各式蜂蜜及相關製品供消費者選購。

新莊區農會理事長李華順表示，青農是我們的下一代，通路非常重要，結合農會農事、家政及四健體系共同推廣在地農產品，讓市民直接與農友接觸，瞭解農村文化，更能吸引青年從農及發展在地農村經濟事業。

農業局長李玟表示，新北市具有400萬人口，先有通路再開農路，為拓展青農銷售通路，除了結合百貨業者及運動公園推動假日小農市集外，輔導推動農會超市、建置農民直銷站、與主流超市合作、發展電商網路平台、以及供應營養午餐。「大遠百秋收祭─新北小農好市集」地點：板橋大遠百1樓米蘭廣場，時間：上午10時至下午6時。「新莊青農產品美食展售市集」地點：新莊運動公園林蔭大道，時間：上午8時至下午5時。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 新北小農展售週末登場 板橋大遠百、新莊運動公園獨賣好食材。（圖／新北市農業局提供）

▲「語林有機農場」邱語玲及丈夫林元郁，展售當令有機蔬果。

ET快訊
國道超車道開113km遭黑車「閃燈50秒」　網曝原因籲快讓
李興文兒裸身鬧賣場　IKEA怒提告「妨害風化、侵入建築物」
蘆洲6歲童疑遭虐死！瘦如骷髏...全身多處勒痕瘀青
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

反賄選＆愛台灣　恆警深入社區互動…全民反賄選決心

2019國際風箏節登場　乘接駁一路順暢…違停拖吊

新北小農展售週末登場　板橋大遠百、新莊運動公園獨賣好食材

三峽戶所DIY萬聖節佈置　攜手公托、教養院歡樂搞怪萌翻

網路交友詐騙出不窮　男子險遭騙買5萬點數員警及時攔阻

台南環保局補助偏鄉弱勢汰換耗能設備 　共創節電與落實社會福利

勞動部「大師名人」講座　迷客夏總經理黃士瑋談品牌

苗栗麵店女員工遭碰胸！男客留負評公審　老闆氣炸「公布錄影帶」

瑤池金母庇佑醉漢順手牽羊栽了　玉警破獲腳踏車竊案

快訊／蘇花公路170K土石崩落！封閉17公里「只出不進」搶通中

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

「台版波波草」彰化秘境要關了　種4年免費參觀！地主：賠上萬

許富翔一句話秒撩陳意涵　網友甜笑：太有愛了吧！

威爾史密斯自信「超會拿筷子」　空中夾紙不想輸..秒學作弊用桶接！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

反賄選＆愛台灣　恆警深入社區互動…全民反賄選決心

2019國際風箏節登場　乘接駁一路順暢…違停拖吊

新北小農展售週末登場　板橋大遠百、新莊運動公園獨賣好食材

三峽戶所DIY萬聖節佈置　攜手公托、教養院歡樂搞怪萌翻

網路交友詐騙出不窮　男子險遭騙買5萬點數員警及時攔阻

台南環保局補助偏鄉弱勢汰換耗能設備 　共創節電與落實社會福利

勞動部「大師名人」講座　迷客夏總經理黃士瑋談品牌

苗栗麵店女員工遭碰胸！男客留負評公審　老闆氣炸「公布錄影帶」

瑤池金母庇佑醉漢順手牽羊栽了　玉警破獲腳踏車竊案

快訊／蘇花公路170K土石崩落！封閉17公里「只出不進」搶通中

難兄難弟！好友騎車出遊疑精神不濟　同一地點相繼「犁田」　

反賄選＆愛台灣　恆警深入社區互動…全民反賄選決心

秋日特有浪漫！淡水「木芙蓉」成排綻放 清晨到傍晚會變色

接韓國瑜全國競總主委？　朱立倫：「沒說過」也會造成韓市長困擾

2019國際風箏節登場　乘接駁一路順暢…違停拖吊

謝金河：台積電表現太出色「已成護國神山」　台灣經濟漸入佳境！

公公肛門痛跑急診！「只打消炎針」媳婦罵翻：白花錢　千人秒怒譙浪費資源

馬英九牛津演說重提「馬習會」：兩岸冷和平是因為民進黨拒絕九二共識

太陽花過後／北院一審判北市警111萬　基層警斥：請法官來「前線」給點意見

王源首回應「抽菸風波」！　懺悔認錯「我有自己的生活」粉不捨鼻酸

男慘遭爆頭慘死...監視器全消失　同事現場滅證：他酒醉跌倒

地方熱門新聞

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

即／蘇花170K土石崩落　封閉17公里搶通中

嘉義瘋傳女鬼…　警方衝山林調查

貨車地下道9倒車迴轉！網讚爆司機

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

玉警破獲腳踏車竊案

台東威靈廟藏「千具骨骸」　疑有荷蘭人

坡地蓄水池補助80%　多數農民不知情

台南英語補習班冒煙虛驚一場

離世新娘因情傷尋短？冥婚是結局

迷客夏總經理黃士瑋談品牌

老屋活化搭配輕軌發展舊城特色

2019康軒盃台東超級鐵人賽

更多熱門

相關新聞

三峽戶所DIY萬聖節佈置

三峽戶所DIY萬聖節佈置

不給糖，就搗蛋！10月31日是西洋的「鬼節」萬聖節，三峽戶政事務所舉辦「敦親睦鄰萬聖節－不給糖就搗蛋」活動，邀請同棟行政大樓的「八里愛心教養院」及「光明公共托育中心」的小朋友們Cosplay變裝歡度萬聖節，透過互動遊戲認識戶所業務。

三峽警強力實施清道大執法

三峽警強力實施清道大執法

總賭資破7億！新北警7天破114賭場

總賭資破7億！新北警7天破114賭場

新北國際紀錄片月　國際金獎紀錄片免費看

新北國際紀錄片月　國際金獎紀錄片免費看

老翁大雨中迷路　警巡邏車送他回家

老翁大雨中迷路　警巡邏車送他回家

關鍵字：

新北有機農產品

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

30歲還沒嫁人　她遭母親鐵棍狂毆

李興文25歲長子半夜「脫光夜宿新莊IKEA」

正妹自拍無碼片　上網賣2片被抓

11月新制懶人包！星光郵局上線了

女大生離校取快遞後失蹤！4天后慘死橋下

清秀男左腳長9根腳趾　家人攔著不讓就醫

墾丁小廟入夢　美女允捐200萬

天天關燈滑手機！他左眼突然失明

床上多了「長腳大香蕉」媽掀開笑翻

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

更多

最夯影音

更多
1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救
單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面