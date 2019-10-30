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總賭資破7億！新北警7天破114件賭場、地下簽賭站　選前大掃蕩

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▲▼新北警方7天內掃蕩賭場及簽賭網站，總賭資高達破7億元。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新北警方7天內掃蕩賭場及簽賭網站，總賭資高達破7億元。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

為防止2020大選地下賭盤，新北警自22日開始配合警政署執行「全國同步查緝賭博專案行動」不僅刑大科偵隊攻破「永X樂娛樂城」賭博網站的機房，各分局也破獲網路簽賭及職業德州撲克斗賭場，短短7天之內，查獲涉及違反賭博罪嫌114件348人、現金新臺幣317萬餘元，經估算總賭資規模達7億元以上。

為嚴防賭盤形成、竄動，新北市警局於此波查緝賭博專案行動，鎖定可疑目標或經常遭民眾檢舉聚賭等場所，深入蒐集不法事證，動員873人次警力，同步於204處執行搜索、臨檢勤務，強力查緝不法分子。

其中，新北市刑大科技犯罪偵查隊透過網路巡邏，發現臉書求職社團刊登疑似招攬加入「永X娛樂城」賭博網站訊息，經長期蒐證不法事證、追查IP位址來源，於25日至台北市一舉破獲該賭博網站機房，逮捕4名犯嫌、查扣電腦主機8臺、螢幕16臺、筆記型電腦2臺，並初估總賭資達4億9千多萬元以上。

▼海山警方破獲德州撲克職業賭場。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北警方7天內掃蕩賭場及簽賭網站，總賭資高達破7億元。（圖／記者陳豐德翻攝）

板橋分局也配合本次專案行動，在接獲民眾報案存有賭博網站之情事後，隨即調閱網路IP等相關資料進而持續監控、蒐證，見時機成熟，破獲位於轄內之網路賭博集團共5件17人，初估總賭資達2億7千萬元以上。

海山分局亦有斬獲，於轄內加強巡查疑似以合法登記做為掩護之德州撲克協會，而破獲職業賭場1件7人，並查扣賭資現金21萬餘元、電腦主機3臺。此外，土城分局亦於轄內破獲以合法登記麻將協會為名之職業賭場1件8人，並查扣現金2萬餘元及抽頭金32萬餘元。

新北市警方表示，除了配合規劃執行這次選前「全國同步查緝賭博專案行動」，對六合彩、網路賭博等可能為選舉賭盤簽注管道之不法業者及各式賭博場所大掃蕩外，為維護明年1月11日選舉工作，將對金錢、不法利益或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證依法偵辦，剪除簽注管道，以淨化選舉風氣。

▲▼新北警方7天內掃蕩賭場及簽賭網站，總賭資高達破7億元。（圖／記者陳豐德翻攝）

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