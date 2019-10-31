嘻哈頑童爆驗票內鬼放行搖滾區　1500開賣「無實體票」...17粉絲入場狂嗨

▲金曲嘻哈天團頑童在小巨蛋辦演唱會，工作人員放水讓粉絲進入搖滾區。（圖為資料照／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

嘻哈團體「頑童MJ116」2018年首度在小巨蛋開唱，搖滾區票價2690元，1名受雇驗票的李姓男子向友人表示，可以用1500元代價放行，結果招來了17名粉絲入場，其中有粉絲不知買到「黃牛票」，向主辦單位抱怨沒換到紀念品，事情才曝光，台北地檢署依詐欺罪將李男等2人處分緩起訴，另案偵辦黃姓男子涉以2500元轉賣黃牛票的不法情節。

▲頑童MJ116獲得金曲獎最佳演唱組合獎肯定。（圖為資料照／記者張一中攝）

2018年拿下金曲獎最佳演唱組合的「頑童MJ116」，出道13年，2018年8月11日、12日在台北小巨蛋舉行演唱會，主辦的本色音樂售票價格從690元到2690元，李姓男子得知自己負責把關最貴的搖滾區驗票工作後，告訴賴姓女友人，可以用每人1500元代價放行入場。

賴女把這個好康告訴余姓女子和黃姓男子，2人再分頭「賣票」給熱情粉絲，其中余女以「原價」1500元賣出4張，黃男則是在臉書上喊價到每票2500元，也賣出了6張票，演唱會開始前，余、黃再把購票粉絲帶到門口，由李男引導進入搖滾區。

▲頑童首度在小巨蛋開唱，吸引許多粉絲購票入場。（圖為資料照／記者張一中攝）

因為頑童為了回饋粉絲，還有憑票領取周邊商品的福利，有粉絲不知道自己買的是黃牛票，跑去跟主辦單位本色音樂抱怨，自己沒拿到實體票券，不知道怎麼兌換，李男偷放人入場的犯行因此曝光，清查發現加上李男自己找來的7名友人，共17名粉絲沒買票。

檢察官認為李男和余女涉犯詐欺罪，考量2人都已認罪，且各賠償主辦單位20萬元，因此給予2人緩起訴處分1年，要各繳國庫2萬元。至於上臉書賣票的黃男，以及賴姓女子所涉詐欺罪嫌，將由北檢另案偵辦。

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