捷運「吃錢售票機」爆每月溢收2萬　乘客拿不回退費…北捷回應了！

圖、文／鏡週刊

台北捷運驚爆自動售票機「吃」乘客購票錢，乘客若無主動索討，這筆「不義之財」竟成為捷運公司的收入，台北市議員戴錫欽今（31）在市議會質詢表示，據捷運公司統計僅10月1日至29日就有149件是民眾被吃錢但未反映退費，以每件193元粗估值來看，光這1個月，民眾恐有2萬8757元恐被捷運公司吃了。

有旅客向台北市議員戴錫欽陳情說，他10月9日至捷運新埔站用「悠遊聯名卡」於自動售票機儲值，在放進2張100元紙鈔後，因想改儲值500元紙鈔，故按「取消鍵」取消，但沒想到「紙鈔票口」竟「只退1張100元」！因民眾遲至10月30日才至捷運站辦理退款，沒想到捷運公司人員竟回覆，「現場錄影畫面」捷運公司只會留存15天到30天，得先確認是否有留存，再決定是否退錢，讓人聽了不禁傻眼。

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捷運公司向該旅客表示，一般「溢收紙鈔」會在「不久後自動吐出」，通常由熱心民眾或巡站員拿至櫃台登記，但也因機器程式設計，未將旅客「取消儲值」的卡號及金額納入「交易紀錄」，所以無法判讀是哪位旅客取消交易以及應退回多少溢收款。也因此，必需要由「現場錄影畫面」決定能否退錢。

戴錫欽質疑，北捷自動售票機的設計也未免太「古老」，為何明明是捷運公司出的錯，還要陳情民眾主動去領取，而且還得「保佑現場錄影畫面有留存」，捷運公司聲稱，留錄影畫面只有保存15天至30天，換句話說，「可供查證溢繳的時效最多才1個月左右。民眾如超過這段期間才前往領取，不就將失去領回的機會。

捷運公司過去都將溢收款納入「雜項收入」，且從未統計有多少溢收款該還給民眾。戴錫欽指責說，捷運公司難道不知「溢收款」已屬「不當得利」，受害人依法可於15年內向捷運公司索賠嗎

戴錫欽指出，據捷運公司統計，僅從10月1日至29日，因儲值交易失敗紀錄共1666件，而民眾現場直接辦理退費與經捷運公司查證後才領到溢收款，共有1517件，金額共計29萬3,450元，平均每件193元。換言之，直至目前為止，還有149件是民眾被吃錢但未反映退費，若以每件平均為193元粗估值來看，僅就這1個月，民眾恐怕有2萬8757元被捷運公司吃了。



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