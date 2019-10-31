偷拍控住大直豪宅擁多筆房地　富家男埋伏6年...逾百女受害僅3人提告

▲王姓男子埋伏連鎖咖啡店伺機偷拍女性如廁遭判刑。（圖為資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市王姓富家男，涉嫌從2012年起，在內湖知名連鎖咖啡、南港汽車維修中心等營業場所的廁所內，偷裝攝影機，然後在外守候，看到女性進廁所，就用手機遙控偷拍，檢警循線逮人發現有上百名女子被偷拍，但經比對只找到3名受害人提告，士林地院審理考量王男雖認罪，但未能與被害人和解取得原諒，31日依3個妨害秘密罪，判應執行有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元；可上訴。

2018年5月24日中午，一名女子在內湖區知名連鎖咖啡店上廁所時，發現一道怪異紅光，查看發現置物夾層下方有個像水管的HTC RE攝錄影機，馬上拿出廁所報警，當時守在用餐區的王男見狀逃逸，仍被警方根據店內監視器找到，同年8月間前往王男位於大直區的豪宅住處逮人。

據了解，45歲的王男家境富裕，曾受國外教育，曾在竹科上班，目前待業中，但名下有多筆房地產，家人對王男涉嫌偷拍大感訝異，但檢警搜索找到1張照片光碟、3張影片光碟，最早的檔案日期是從2012年2月開始，其中還夾雜王男自己的全家出遊照。檢警根據照片內場景以及的被害人衣著特徵，發現王男也曾到內湖港墘路的某汽車維修中心廁所，偷拍1名女子如廁，總共找到3名女子出面提告。

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