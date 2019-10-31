　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷拍控住大直豪宅擁多筆房地　富家男埋伏6年...逾百女受害僅3人提告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

星巴克之狼落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲王姓男子埋伏連鎖咖啡店伺機偷拍女性如廁遭判刑。（圖為資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市王姓富家男，涉嫌從2012年起，在內湖知名連鎖咖啡、南港汽車維修中心等營業場所的廁所內，偷裝攝影機，然後在外守候，看到女性進廁所，就用手機遙控偷拍，檢警循線逮人發現有上百名女子被偷拍，但經比對只找到3名受害人提告，士林地院審理考量王男雖認罪，但未能與被害人和解取得原諒，31日依3個妨害秘密罪，判應執行有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元；可上訴。

2018年5月24日中午，一名女子在內湖區知名連鎖咖啡店上廁所時，發現一道怪異紅光，查看發現置物夾層下方有個像水管的HTC RE攝錄影機，馬上拿出廁所報警，當時守在用餐區的王男見狀逃逸，仍被警方根據店內監視器找到，同年8月間前往王男位於大直區的豪宅住處逮人。

據了解，45歲的王男家境富裕，曾受國外教育，曾在竹科上班，目前待業中，但名下有多筆房地產，家人對王男涉嫌偷拍大感訝異，但檢警搜索找到1張照片光碟、3張影片光碟，最早的檔案日期是從2012年2月開始，其中還夾雜王男自己的全家出遊照。檢警根據照片內場景以及的被害人衣著特徵，發現王男也曾到內湖港墘路的某汽車維修中心廁所，偷拍1名女子如廁，總共找到3名女子出面提告。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

嘻哈頑童爆驗票內鬼放行搖滾區　1500開賣「無實體票」...17粉絲入場狂嗨

浮報加班13小時多領2876元　台北市警巡官吐1.5萬換緩刑

男衝警局報案「他們要關店打我」　揪趴女：他逼我吃香蕉

ET快訊
4縣市豪大雨下到明天！　宜蘭「紫爆」升級超大豪雨警戒
浴室紫罐「洗妹妹的」夫一聞讚：不錯！人妻等野獸狂撲…躺床哭了
52萬氣象粉專創辦人爆性騷！他猛傳瞇眼吐舌「全裸露兄弟照」：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貨車遭後方推撞「車頭凹陷」翻覆！肇事駕駛下車看傻：我腳麻了

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

詐貸63億害獵雷艦解約　慶富判賠國防部7300萬「蛋糕、巧克力全得買單」

國家警光獎1000萬表揚有功警　警政署獲獎率逾15%引基層議論

獨／52萬知名粉專創辦人爆性騷！他猛傳瞇眼吐舌「全裸露兄弟照」：想打給你看

恐怖！「選手車」冒驗釀4死　同款「公路殺手」至少25輛全台趴趴走

偷拍控住大直豪宅擁多筆房地　富家男埋伏6年...逾百女受害僅3人提告

宜蘭升級紅色「大豪雨警戒」　同樂國小、南澳高中今晚停班課

慣竊鎖定蘆洲、新莊商圈　泰奶老闆打烊一轉頭…整天收入消失

遭指虐待移工...漁會理事長不滿被「黑」　狀告移工「媽祖婆」

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

薔薔算命算出28歲會死...　胸痛就醫嚇壞「準備好遺照了」

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

貨車遭後方推撞「車頭凹陷」翻覆！肇事駕駛下車看傻：我腳麻了

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

詐貸63億害獵雷艦解約　慶富判賠國防部7300萬「蛋糕、巧克力全得買單」

國家警光獎1000萬表揚有功警　警政署獲獎率逾15%引基層議論

獨／52萬知名粉專創辦人爆性騷！他猛傳瞇眼吐舌「全裸露兄弟照」：想打給你看

恐怖！「選手車」冒驗釀4死　同款「公路殺手」至少25輛全台趴趴走

偷拍控住大直豪宅擁多筆房地　富家男埋伏6年...逾百女受害僅3人提告

宜蘭升級紅色「大豪雨警戒」　同樂國小、南澳高中今晚停班課

慣竊鎖定蘆洲、新莊商圈　泰奶老闆打烊一轉頭…整天收入消失

遭指虐待移工...漁會理事長不滿被「黑」　狀告移工「媽祖婆」

貝克漢初次見女神卡卡玩抽牌問答　超合拍還擊掌

中職／每年把旅外當目標　陳鴻文：有機會就去

12強／古巴連敲2支安打破周磊　2局1比0兄弟

庫茲馬本季初登場有望　戰獨行俠將傷癒復出

林采緹認了和胡睿兒半年沒啪啪！　「1年半前早想分居」：感情已回不去

《玩很大》新賽制！4組偶像團體PK　網一看名單high炸：好多青春回憶

曾莞婷萬聖節曬「婚紗照」網驚：要結婚嗎！超兇北半球炸出…回眸撩裙大噴鼻血

房車、掀背都69.2萬！福特新增Focus「1.5升自然進氣」 車型

刺青硬漢救了小兔子　意外同居甜蜜洩愛意「現在牠是老大」

2020年度台南市總預算案　郭信良：市府充分說明原委決議送大會

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

社會熱門新聞

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

Coser外拍喝柳橙汁昏迷　遭攝影師下藥性侵

短髮妹酒醉回家！保全電梯內壞壞「揮手離開」

桃前經發局索賄　吃壯陽藥帶小三開房都廠商出

19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道

下藥勒斃女友　冷血男伴屍吃泡麵

花蓮少年無照酒駕　飛撞曳引車身亡

快訊／連千毅之亂延燒！太陽會大哥謝育全落網

12年提升營業額670％！黃河明「惠普經驗」落幕

逆子借錢不成！腳踩老母胸口拔刀喊：不給妳機會

黃河明養兒準則：讓他體會錢的重要

凌晨聊天小酌　男失足墜淡水河溺斃

快訊／桃園八德連環追撞　2人受傷

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

虎斑汪搭電梯秒坐下　怕狗鄰居讚爆

11月新制懶人包！星光郵局上線了

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

租客佔房子60年　房東過世討不回

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

更多

最夯影音

更多
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面