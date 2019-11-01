除草高麗菜田！鄰居7旬阿桑「主動跪了」連2天日頭下幫忙　他抬頭1幕飆淚

▲原PO遇到一位讓他飆淚的阿桑。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「照片中的這位歐巴桑讓我一輩子愧疚！」一位男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中娓娓道來事情始末，說他的高麗菜田沒有用除草劑，結果就是雜草叢生，「為了要省請除草工人的錢，獨自一人大中午在田裡拔草。」沒想到田邊鄰居阿桑看他這麼辛苦，就說要幫忙除草、不拿工資，讓他當場感動飆淚。

原PO表示，當時田邊的鄰居似乎是看他很辛苦，於心不忍之下，就下田來拔草，說要幫忙除草也不用工資，「我是拒絕了，但歐巴桑依然堅持要幫我」。沒想到2個人就這樣，連續2天都在大太陽底下拔草，「歐巴桑連續兩天跟我一起在大太陽底下拔草，重點是……歐巴桑居然『雙膝跪地』在幫我拔草（因為這樣拔比較乾淨）。」

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原PO透露，歐巴桑已經年過七十歲了，看到對方跪在地上幫忙除草，讓他感動直呼，「看到這一幕我眼淚當場就飆下來了。」並加碼爆料阿嬤暖心的一句話，「歐巴桑安慰我說：『看你今年連續幾次高麗菜即將採收，都被老天爺買走，真的讓人心疼！我這個老人吃飽閒閒，來幫你拔草當作運動打發時間也不錯！」

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▲70幾歲的阿姨跪在地上幫忙除草。（圖／翻攝自爆怨公社）

最後原PO忍不住用hashtag抒發心情，「#請問大家我要怎麼報答這位歐巴桑的恩情？（非親非故）」、「#人間有愛處處有溫暖」、「#台灣最美的歐巴桑在這裡」、「#悲觀的角度看待台灣農業」、「#樂觀的態度面對自己人生」。

貼文吸引1.5萬多人按讚，許多網友也被感動，「你遇到好人，祝福好人一世平安」、「人間處處有溫情」、「這個恩不報不行啊啊啊」、「你種的福報」、「太暖了吧」、「我只看到仙女沒看到歐巴桑唷」、「千金難買好厝邊」、「現在的人不害人就已經算是好人了，像這麼善心的人，我是第一次見到。」

不少人則是留言建議「報答恩情」的方法，「多關心她，陪她聊天，她需要幫忙時主動幫忙」、「送她一個遮陽帽，收成時分一些給她吃」、「辛苦阿婆了，拿幾顆送她，真是好鄰居」、「認她當乾媽，對待自己母親一樣孝順她」、「不用刻意，只需遇到了一聲問候，噓寒問暖話一下家常，老人家就很開心了，要的是尊重不是報答。」

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