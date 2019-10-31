內政部萬聖節惡搞「怪怪屋」！家徒四壁＝月底的上班族　網狂讚：真的很會

▲內政部萬聖節惡搞怪怪屋。（圖／翻攝自內政部臉書，以下同）



記者呂欣玫／綜合報導

今天是10月31日萬聖節，內政部因應節日推出「地味萬聖節」企劃，將台灣各式各樣的「怪怪屋」（指老舊建築物）惡搞成「化妝化到認不出來的朋友」、「月底的上班族」，幽默聯想笑翻網友，紛紛留言「內政部真的很會！」、「小編真幽默」，也向民眾宣導居住安全的重要性。

內政部透過臉書表示，「地味萬聖節」就是打扮成生活中平常人物的各種樣態，「台灣建築物也來秀一下在地生活小人物心聲～」。其中，內政部將桃園龍潭五顏六色的怪怪屋，描述成「化妝化到認不出來的朋友」，台東家徒四壁的小白屋則是「月底的上班族」，林口歪七扭八的怪怪屋就像「遇到上司就軟腰的同事」，還用「從小開始跳繩的國小三年級小朋友」、「想擠卻擠不出來的黑頭粉刺」等形容描述各種奇形怪狀的怪怪屋樣貌。

內政部也呼籲，民眾要注重居住安全，鼓勵大家參與耐震評估、進行建築物階段性補強，且辦理耐震初評及詳評都有補助，「階段性補強」的部分最高還可補助220萬元，「歡迎踴躍申請，瞭解建築物耐震能力！」

內政部的創意文案再次吸引網友目光，網友紛紛留言讚嘆，「看內政部小編的貼文，嘴角都會不自覺上揚」、「小編真幽默」、「內政部真的很會！」

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