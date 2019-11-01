藍綠選情接近花招百出　柯文哲：忍耐一下再七十幾天就結束

記者陳家祥／台北報導

隨著2020總統大選時間接近，藍綠兩黨選戰情勢也逐漸升溫。而自鴻海董事長郭台銘不選、郭柯王聯盟破局後，台北市長柯文哲已無參選大位計畫，坦言自己沒有選舉後，就沒有每天看電視；而談到目前的選舉，他表示，選舉打到最後一定花招百出，「反正全國民眾忍耐一下，再七十天就投完票了」。

被問到國民黨總統參選人韓國瑜近來的積極搶曝光的策略似乎奏效，讓總統蔡英文感到緊張？柯文哲說，自己沒有選就沒有每天在看電視，還是每天認真工作，「選舉是這樣，其實打到最後還是會接近，這我也知道，因為是這樣，國民黨畢竟執政七十幾年也不是那麼虛弱」。

至於在議會稱國民黨還是朱立倫出來選比較好，是否是認為換韓對國家未來較好？柯文哲說，「現在講這都沒有用了，我不認為換韓有可能，不太一樣」。

而有名嘴形容韓國瑜選戰打法像毛澤東，都是大打階級鬥爭策略，柯文哲不願多談，「每個人有每個人的評論，不要叫我去評論別人的評論」；媒體追問，過去引述不少毛澤東的言論，柯趕忙說，「不要給我亂扣帽子」。

柯文哲強調，選舉打到最後一定花招百出，像自己選舉實在是太平淡了，「我們不好說什麼，就讓他們自己…，反正全國民眾再忍耐一下，再七十天就投完票了」。

媒體追問，有名嘴爆料韓國瑜曾喝醉酒，砸破酒瓶要刺人？柯文哲說，「喝酒醉什麼事都可能發生」，但是這樣，要看到的人才有資格講，沒有看到的人怎麼知道。





▲柯文哲出席「2019台北設計獎」頒獎典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

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