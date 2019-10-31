敬酒結怨練哥場槍殺模範警察　目擊者：他開槍後還嗆死者「不要逼我」

▲台南市柳營區一處練歌場發生刑大劉姓偵查佐遭槍擊致死案，檢方依殺人及違反槍砲罪嫌起訴兇嫌梅姓男子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市柳營區一處練歌場，2019年6月14日凌晨發生台南市刑警大隊劉姓偵查佐遭槍擊致死案，檢方依殺人及違反槍砲罪嫌起訴，台南地院10月31日開庭，傳喚目擊證人作證，其中郭姓男子改口證述，梅嫌開完槍後，還走到已中彈的劉員身旁嗆「不要再逼他」，為釐清案情檢方聲請傳另一證人。

台南市刑事警察大隊劉姓偵查佐，是曾獲2016年「警英獎模範警察」，在台南柳營區一處練歌，遭嫌犯梅文魁開槍擊中右肩1槍，送醫院急救不治身亡，警方在高市內門緝獲梅嫌移送台南地檢署，檢方偵訊後依殺人及違反槍砲等罪嫌起訴，台南地院10月31日上午開庭，傳喚目證證人作證。

合議庭傳喚練歌場沈姓女會計及梅嫌的郭姓友人2名證人，針對案發經過及劉、梅等人在現場相對位置等作釐清。沈女說，她知道梅嫌在卡拉OK打傷劉員眼睛的糾紛，案發當時，她坐在隔壁桌和友人聊天，突然聽到「碰」一聲槍響，她嚇到馬上跑到安全門，梅嫌開完槍就走了，她們馬上報警，並叫救護車將劉員送醫。

當天與梅嫌一同到練歌場的郭姓男子表示，劉員打電話找梅嫌，要談上次的發生的糾紛，梅嫌到場後，雙方談的很不愉快，隨後梅嫌起身離席，站在他的後方附近位置，突然他聽到「碰」一聲，他發現劉員雙手仍環抱胸前坐在沙發上，手臂有在流血，他才轉身看到梅嫌站著，他目測雙方距離約有4米8。

郭男說他起身往外走，有看到梅嫌上前近距離對受傷的劉員：「你不要再逼我，我快跑路了」。隨後，他與梅嫌及梅嫌的女友等人，即開車離開現場。

但郭男證詞引起審判長及檢察官反問，在檢警偵訊時，郭男在筆錄中表示，梅嫌的女友上前攔阻，且他不清楚梅嫌有無對劉員講話，為何事隔數月，卻能清楚指出梅嫌對劉員講了些什麼話？郭男則表示，警方沒問他梅嫌有沒有講什麼？檢察官認為，為釐清梅嫌所涉是殺人或傷害罪，向合議庭聲請傳喚另名證人到庭作證。

偵查佐劉員的父母及親人31日也到庭，家屬表示會以書狀陳述意見。劉的胞弟則說，希望法官能從重量刑。

台南市警局刑警大隊45歲劉姓偵查佐，2019年6月14日凌晨1時多，在柳營區一處練歌場被梅嫌槍擊，經送柳營奇美醫院搶救，在凌晨2時30許仍宣告傷重不治身亡。