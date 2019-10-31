遷3親屬入戶籍製造「投票部隊」　幽靈人口害他里長選舉當選無效

▲台南光復里左姓里長涉嫌遷戶口製造投票部隊，24日台南高分院審理後宣告當選無效確定。（圖／記者林悅攝）

記者徐愷昕／台南報導

台南1名左姓里長被控在2018年選舉前4個月，將2名妹妹及1名姪子的戶籍遷到他永康區的住所並投票給他，雖最終順利當選，但因涉製造「投票部隊」讓幽靈人口遷入戶籍，有違選舉公平公正，檢察官因此對他提起當選無效之訴。台南高分院24日審理認為屬實，駁回上訴，維持原判決，判左男當選無效確定。

台南光復里左姓里長當選後被控，在2018年5月時將2名妹妹及1名侄兒的戶籍遷到他永康區的住址，好讓3人能順利於11月時獲得投票權投票給他。雖然左男最終順利當選，但因牽涉使用「幽靈人口不當選舉」的手段，檢察官依法對他提起民事當選無效之訴。

法官審時認為，左男為了當選里長，竟自外地遷入3名親屬戶籍，涉嫌製造出「投票部隊」的幽靈人口，此作法已危害選舉的公平、公正和純潔性。而又刑法第146條規定，「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票罪」，意即只要行為人為了獲取投票權而遷戶籍，就屬有罪。

台南地院刑事一審、二審都判左男有罪，處他6個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並依規定須在確定判決日起1年內向通庫支付7萬元、褫奪公權2年。左不服提上訴，但台南高分院刑事庭日前也確定駁回，維持原判。

民事部分，台南高分院認為左男犯行構成「虛偽遷戶口投票罪」，根據選罷法確定當選無效，雖左男辯稱3名遷戶口的人皆為親屬，合情合理下應該通容，但法官認為此3人為旁系血親，不能與配偶及直系血親相提並論，不採任其說詞，駁回上訴，24日判他當選無效確定。

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