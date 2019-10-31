員警交易棒球卡爆糾紛…怒登系統「查網友個資」！被逮遭判1年4個月

▲陳姓員警利用值勤時以不實理由登入警政署系統查詢民眾個資，最後依公文書不實登載罪被判1年4個月有期徒刑。（圖／pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

桃園陳姓員警在網路上交易職業棒球球員卡時發生糾紛，他因不滿陳姓網友留言針對，便利用執勤時登入警政署系統，以偵辦妨害名譽案為由查詢陳男個資。陳男發現被查後向桃園市政府陳情全案才曝光。法官認為，陳員明知非因公務一律不得查詢民眾個資但還是犯法，最後依公文書不實登載罪，判他有期徒刑1年4個月。

南崁派出所陳姓員警日前在網路上交易棒球球員卡時發生糾紛，他因不滿陳姓男網友留言針對，明知未受理報案查詢個資會有權限，還是利用執勤時以「偵辦妨害名譽案」為由，登入警政署系統查詢陳男個資，使紀錄留存於警政知識聯網的電腦中。陳男在發現自己遭查後，氣得向桃園市政府政風處及警察局陳情，全案才曝光。

法官審理時，陳員否認犯行，他表示過去同仁在查案時也都會輸入不實案由，但均未被起訴，認為自己行為與他們相同，並不覺得無由進入國民身分證影像資料查詢系統有違法，否認自己有登載不實文書的犯意。隨後，他還辯稱當時其實打算去八德分局對陳男提告，但分局同仁表示公務繁忙，他不想再麻煩同事，才會決定自己查出要告的人。

警察機關加強戶役政資訊稽核實施計畫中有提到，為確保民眾個資安全「非因公務一律不得查詢使用」，如要查詢需輸入合宜的用途、目的或相關案號，以確保公務使用紀錄的保存。法官認為，陳員身為警察還未遵守規定，明知尚未對陳男提告，沒有案號不得查詢，且就算已提告，身為告訴人自己也應該迴避才對。

法官審酌，陳員身為警務人員知法還犯法違查民眾個資，犯後又矢口否認犯行，態度明顯不佳，且目前也尚未與對方達成和解，最後依公文書不實登載罪，判他1年4個月有期徒刑。

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