韓國瑜缺席高雄議會總預算　綠營威脅：沒有市長！沒有預算！

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市議會31日為市政總質詢第一天，議程原排定總預算報告，由市長韓國瑜親自報告上任後第一份編列的預算書，不過韓國瑜拚總統大選，確定不會出席市議會總預算審查；對此，民進黨團召開記者會高喊：「沒有市長、沒有付委、沒有預算」。

▲民進黨議員召開記者會，高喊：「沒有市長、沒有付委、沒有預算」。（圖／記者吳奕靖攝）

民進黨議員在31日召開記者會提出質疑，副市長葉匡時只是韓國瑜的「職務代理人」，並非「代理市長」，沒有資格赴議會進行總預算報告，「只有韓國瑜辭職，他才是真的代理市長」，一致表示：「沒有市長、沒有付委、沒有預算」，要求韓國瑜回高市議會親自報告自己編列的總預算書。

▲高雄市議員簡煥宗。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市議員高閔琳。（圖／記者吳奕靖攝）

簡煥宗議員表示：「葉匡時不在市長室辦公、領的不是市長薪水、不是坐市長座車、不住在市長官舍，只是一個職務代理人，我們今天針對這樣的職務代理人上台報告高雄市的預算，是拒絕的！」高閔琳議員則說：「韓國瑜上任以後第一本他為高雄市所編的預算，那我們要審，就要看裡面到底有沒有挖石油的預算、有沒有摩天輪的預算、有沒有相關賽馬產業鏈、有沒有F1賽車的預算，可是市長不來報告有沒有編。」

▲民進黨議員質疑葉匡時僅為職務代理人，並非代理市長。（圖／記者吳奕靖攝）

副市長葉匡時則回應：「我現在是代理市長，所以本來就可以來做關於預算質詢的審議事務，另外我要特別強調，就是說在九月下旬的時候，市長在請假前，事實上有親自到議會來，對於我們明年度的預算有做了一些報告，而且在市長的施政報告裡面，也很多議員也關於他的預算已經提出過一些質詢，所以應該是沒什麼問題了。」呼籲議員理性問政。

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