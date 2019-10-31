愛女未滿20歲簽經紀約　詹惟中「我不同意」提告討回144萬

▲詹惟中女兒詹可安日前簽下經紀約反悔，詹惟中提告要求娛樂公司返還當初繳交的150萬元。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

記者徐愷昕／台北報導

命理師詹惟中除了從事命理、風水工作外，近期還跨足演藝界成為通告咖，而他的女兒詹可安日前也和娛樂公司簽約為演藝工作做準備，但詹主張女兒經紀約無效，因簽約當時女兒未滿20歲，且只有妻子單方面同意，要求娛樂公司返還150萬元。台北地院31日審結，判娛樂公司應賠償144萬餘元，全案仍可上訴。

命理師詹惟中愛女詹可安與某娛樂公司簽約為演藝之路做準備，卻於簽約後反悔，詹提告主張因女兒簽約時未滿20歲，屬未成年，且該經紀約只有他的老婆單方面同意，他本人並不同意，認定此約無效，要求娛樂公司退回先前給付的150萬元。

法院15日開庭時，詹的委任律師提出，因詹可安和娛樂公司還有另份課程合約，當時給付了5萬元但只有上2堂課，這部分可讓娛樂公司折抵先前為詹可安支付的費用。對此，娛樂公司也針對詹委任律師提出的折抵方案表示，因課前有先詢問詹可安上課意願，但詹卻在同意後自行用各種理由拒絕上課，因此要求拿表演課程費折抵公司支出，相當不合理。

娛樂公司法庭上辯稱，不知情詹可安受雙親共同監護，當初簽約前詹可安的媽媽有將合約書帶回家修改很久，認為雙方是在互信下簽約，現在怎能說解約就解約，但倘若堅持解約，公司這邊也願意討論，不過考量公司已在詹可安身上花費34萬多元，以及無法計算的人脈成本，這部分原告也應該做些補償，建議應將150萬扣除34萬多元後，剩餘金額再由雙方各承擔一半損失。

台北地院31日審結，判娛樂公司應賠償144萬多元，全案仍可上訴。

▲詹惟中女兒詹可安日前簽下經紀約反悔，詹惟中提告要求娛樂公司返還當初繳交的150萬元。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

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