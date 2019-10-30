高市藍議員批警態度差！進警局沒人理　局長：不接議員電話會處分



▲高雄市議員曾麗燕質詢警察局長李永癸 。（圖／翻攝高雄市議會）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會30日內政部門質詢時，議員曾麗燕、黃香菽、曾俊傑、蔡武宏等人聯合質詢，先針對分局長都不接市議員電話，該怎麼處理？警察局長李永癸表示會檢討改進，若真不接電話會歸咎責任有處分；另外，市議員曾麗燕表示自己穿著議員背心走進派出所，竟然都沒人跟他打招呼，「我穿著背心耶，我高雄市議員曾麗燕欸，我很丟臉耶，為什麼都沒有人理我」，質疑員警禮貌不夠。

▲17位分局長列席。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市市議員曾麗燕、黃香菽、曾俊傑、蔡武宏等人聯合質詢，一上場就請17位高雄市警察局分局長列席備詢，曾俊傑批現在分局長都不接市議員的電話，質問員警接到議員電話到底要不要接，李永癸表示會檢討改進，若真不接議員電話，會歸咎責任有處分。

▲高雄市議員曾麗燕質詢警察局長李永癸 。（圖／翻攝高雄市議會）

輪到市議員曾麗燕發言，他說警察是百姓的保母，要像媽媽一樣，不只要餵他吃東西，還要照顧安全，還要保護他，她舉例，「有一位議員進派出所進去居然沒有人打招呼，議員都不被重視，那對一般百姓會是怎樣態度，局長我告訴我，那個人就是我，很丟臉啊我覺得很丟臉，我當了這麼久的議員，我穿著背心」，「我打招呼說你們好，連理都不理我，我穿著背心耶，我高雄市議員曾麗燕欸，我很丟臉耶，為什麼都沒有人理我」，批員警連基本問好都沒有，禮貌不夠，不把她當作人。

李永癸說，「會檢討改進，將此主題放到重要課程來教育，要熱情服務，有人進來，來者是客，要趕快請人家坐下倒杯茶，問他什麼事情」。曾麗燕追問民眾進派出所報案程序怎麼做？李永癸表示，「值班同仁會看到會說你好，請到裡面坐，備勤同仁受理，再問小姐先生你是什麼事，趕快做報案筆錄」，並補充「首先請他坐下來，倒杯茶，叫他不要緊張喝杯茶，看什麼事我們慢慢處理」。

▲國民黨議員針對員警態度不佳做質詢 。（圖／記者洪靖宜攝）

曾麗燕再舉例自己女兒，因過去自己要辦造勢活動，但女兒沒申請過路權，到警局拿活動單出來問要如何申請，沒想到員警激動說「你不能拿，我不能看，我行政中立」，痛批實在太誇張了。

另外她舉例，一位80幾歲老翁到隔壁宴會廳辦桌的東西拿走，對方將他告到派出所去，但人老了很多慢性病要吃藥打針，但宴會廳的業者因要營業結束才能來做筆錄，因此要將老翁拘留派出所，拜託警察讓他回家拿，警察說不可以；曾麗燕說老翁年紀大也跑不了，還跪著跟警方拜託，問李永癸怎麼處理？

李永癸說會馬上帶老翁回家吃藥打針再回來；曾麗燕回應要講「情、理、法」，把法放最後，要有感情存在，孝道讀到背後去了，並激動表示「局長說話分局長有沒有聽到」，17位分局長回說「有」，李永癸要大家大聲點，分局長們喊「有」，曾麗燕最後要求員警態度好一點，問李「做得到嗎？」，李立刻回「做得到，會馬上做」。