初選戰火升溫！江啟臣合體盧秀燕看板曝光　黨內人士：表態意味濃

▲初選戰火升溫！江啟臣合體盧秀燕看板搶先曝光，有黨內人士認為，掛看板都須獲得盧同意才行，此舉表態意味濃。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

國民黨台中市長初選之爭開打，將由現任立法院副院長江啟臣對上立委楊瓊瓔。對於兩強之爭，台中市長盧秀燕未表態力挺哪一方，但今日有民眾發現，江啟臣已率先掛上與盧秀燕的合體看板。江啟臣陣營回應，他與盧秀燕市長是最佳拍檔，無論國政、市政都會一起帶領台中隊向前衝。正值歲末年終，也要借這個機會向市民朋友表達祝福，後續仍有多處看板準備上架中。

市長媽媽盧秀燕明年即將卸任，目前藍營有意角逐的人選中，就以立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔最為積極。然而，盧秀燕市長遲未表態，不但引發藍營基層焦慮，也讓外界霧裡看花，要如何提出最強的候選人？現任市長盧秀燕又傾向由誰接棒，都受到外界關注。

今天有民眾發現，台中市區多處已可見到江啟臣與盧秀燕率先掛上合體看板，除了北區之外，還包括南屯區、龍井區等多處重要路口。雖然照片是昔日合影舊照，但據悉，要掛上合體看板都須獲得盧秀燕同意才可，且看板中盧、江兩人相互加油的意象，令人不免聯想有盧秀燕是否表態力挺江啟臣，也引發地方政壇討論。

實際上，盧秀燕在大罷免期間曾指江啟臣是「未來市長」，過去盧秀燕執政7年多來，盧、江保持良性互動，雙方團隊互動密切，外界也認為，盧秀燕力挺江啟臣早就是現在進行式！知情人士也指出，無論媒體民調、黨內民調江啟臣呈現顯著領先，為確保交棒萬無一失，盧秀燕傾向黨內要先協調，協調就是為了避免初選而分裂，也才有利整合。