　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

初選戰火升溫！江啟臣合體盧秀燕看板搶先曝光　黨內人士：表態意味濃

▲初選戰火升溫！江啟臣合體盧秀燕看板搶先曝光　黨內人士：表態意味濃。（圖／記者游瓊華攝）

▲初選戰火升溫！江啟臣合體盧秀燕看板搶先曝光，有黨內人士認為，掛看板都須獲得盧同意才行，此舉表態意味濃。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

國民黨台中市長初選之爭開打，將由現任立法院副院長江啟臣對上立委楊瓊瓔。對於兩強之爭，台中市長盧秀燕未表態力挺哪一方，但今日有民眾發現，江啟臣已率先掛上與盧秀燕的合體看板。江啟臣陣營回應，他與盧秀燕市長是最佳拍檔，無論國政、市政都會一起帶領台中隊向前衝。正值歲末年終，也要借這個機會向市民朋友表達祝福，後續仍有多處看板準備上架中。

市長媽媽盧秀燕明年即將卸任，目前藍營有意角逐的人選中，就以立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔最為積極。然而，盧秀燕市長遲未表態，不但引發藍營基層焦慮，也讓外界霧裡看花，要如何提出最強的候選人？現任市長盧秀燕又傾向由誰接棒，都受到外界關注。

今天有民眾發現，台中市區多處已可見到江啟臣與盧秀燕率先掛上合體看板，除了北區之外，還包括南屯區、龍井區等多處重要路口。雖然照片是昔日合影舊照，但據悉，要掛上合體看板都須獲得盧秀燕同意才可，且看板中盧、江兩人相互加油的意象，令人不免聯想有盧秀燕是否表態力挺江啟臣，也引發地方政壇討論。

實際上，盧秀燕在大罷免期間曾指江啟臣是「未來市長」，過去盧秀燕執政7年多來，盧、江保持良性互動，雙方團隊互動密切，外界也認為，盧秀燕力挺江啟臣早就是現在進行式！知情人士也指出，無論媒體民調、黨內民調江啟臣呈現顯著領先，為確保交棒萬無一失，盧秀燕傾向黨內要先協調，協調就是為了避免初選而分裂，也才有利整合。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女友探監激吻！德囚犯隔天離奇身亡　解剖驚揭她「口對口運毒」
冬至陰陽轉換　命理師曝6大祕法
許允樂再婚被酸　限動發文！
連一鮑魚前董座「代簽報到」黑幕曝光　信義分局福德所幾乎全滅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

富宇建設、林六壹分贈高頂救護車和野狼機車　提升多山南投消防力

南投地檢署訪紫南宮等社勞機構　提醒勞動人防詐勿賣帳戶

曾調查信義鄉國土占用案提糾正　監委浦忠成、林文程12／22受理陳情

初選戰火升溫！江啟臣合體盧秀燕看板曝光　黨內人士：表態意味濃

500件護具守護偏鄉排球夢　企業連五年力挺雲林小將

台南運動中心數量六都墊底　陳以信：我當市長每年完工一座

333份聖誕心願全實現　雲林家扶孩子笑迎佳節

漁光島 Ocean 文化祭27、28登場　藝文、市集、淨灘共譜海島旅程

急產來不及到醫院！　南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

亞大啟動「造山者」行動　智慧半導體中心揭牌、產學研聯手育才

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

富宇建設、林六壹分贈高頂救護車和野狼機車　提升多山南投消防力

南投地檢署訪紫南宮等社勞機構　提醒勞動人防詐勿賣帳戶

曾調查信義鄉國土占用案提糾正　監委浦忠成、林文程12／22受理陳情

初選戰火升溫！江啟臣合體盧秀燕看板曝光　黨內人士：表態意味濃

500件護具守護偏鄉排球夢　企業連五年力挺雲林小將

台南運動中心數量六都墊底　陳以信：我當市長每年完工一座

333份聖誕心願全實現　雲林家扶孩子笑迎佳節

漁光島 Ocean 文化祭27、28登場　藝文、市集、淨灘共譜海島旅程

急產來不及到醫院！　南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

亞大啟動「造山者」行動　智慧半導體中心揭牌、產學研聯手育才

從制度逃避到治理空轉　雙少數政府的政治操作與人民代價

歐盟「2035禁售燃油車計畫」確定退場！全面電動化迎來大轉彎

走出破舒適圈1.5個月長征！楊勇緯揭歐日征戰秘辛盼「重新出發」

富宇建設、林六壹分贈高頂救護車和野狼機車　提升多山南投消防力

南投地檢署訪紫南宮等社勞機構　提醒勞動人防詐勿賣帳戶

曾調查信義鄉國土占用案提糾正　監委浦忠成、林文程12／22受理陳情

冬至「陰陽轉換」不宜做任何決定　命理師6大祕法：紅豆能接財

懲戒法院前院長提告拒認性騷女部屬　法官打臉：親筆書箋示愛為證

財政部曝「普發現金」最新情況　1領取管道佔41%最多人使用

許允樂轉發舊文「世界的惡意很多」　宣布二婚李玉璽再發聲

【回應賴卓成語】蔣萬安：對民進黨才忍無可忍、在野獨裁從沒聽過

地方熱門新聞

南科深夜民眾路倒命懸一線保二警即刻CPR搶回一命

6米巨柴現身七股鹽山「柴鹽滾滾鬧新春」寵物列車同步啟程

初選升溫！江啟臣合體盧秀燕看板搶先曝

桃園整合大數據　掌握新住民發展需求　

酒駕追撞垃圾車23歲女清運人員殉職南市府比照因公致死協助家屬

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

ACC阿彌陀佛關懷會「2025行願非洲感恩之旅」安平觀音亭參訪獻唱

民進黨彰縣長提名民調：陳素月小贏2%

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

油污真相！台水證實溶解性廢油入淨水場

台南運動中心數量六都墊底陳以信如當市長每年完工一座

急產來不及到醫院！南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

桃竹苗分署帶領18家庇護工場　辦理公益市集

漁光島 Ocean 文化祭27、28登場藝文、市集、淨灘共譜海島旅程

更多熱門

相關新聞

被問「何時辭副院長」　江啟臣苦笑回應

被問「何時辭副院長」　江啟臣苦笑回應

劍指下屆台中市長大位的立法院副院長江啟臣，昨（14）晚首度鬆口表態將爭取國民黨提名。然而，才剛表態，壓力隨之而來，江啟臣今早立刻被追問「何時辭去副院長職務？」對此，江啟臣面露苦笑，四兩撥千斤地回應：「提名都還沒有決定，那個都是以後的事情。」

江啟臣表態參選市長　盧秀燕6字回應

江啟臣表態參選市長　盧秀燕6字回應

江啟臣宣布「參選台中市長」！將爭取黨內提名

江啟臣宣布「參選台中市長」！將爭取黨內提名

一場不只是慶祝的聚會 張廖簡宗親會40週年溫馨登場

一場不只是慶祝的聚會 張廖簡宗親會40週年溫馨登場

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

關鍵字：

江啟臣盧秀燕台中市長楊瓊瓔

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

今深夜變天！　雨擴全台

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面