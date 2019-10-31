前東森集團副總裁趙怡出任政大副校長　結合15萬校友推展產官學合作　





▲校長郭明政（圖右）頒發聘書給副校長趙怡。（圖／政大提供）

記者崔至雲／台北報導

國立政治大學11月1日將進行行政主管人事調整，東森集團前副總裁、也是政大上海校友會榮譽會長趙怡將出任副校長。政大校長郭明政今（31日）在接受《ETtoday新聞雲》訪問時證實此事，並開心表示「是啊！這是值得開心的事！趙怡是副校長的不二人選，現在像他這樣具備多樣條件的人是鳳毛麟角了！」

趙怡曾任東森媒體集團副總裁、台北市新聞記者公會理事長、台灣通訊傳播產業協進會理事長等職務，現任中華文化推廣協會理事長、東森文化基金會理事長、永慶慈善基金會董事長等職務。目前同時任教於上海交通大學媒體與設計學院，致力於推動台海兩岸文化交流。

請繼續往下閱讀...

▲趙怡出任政大副校長。（圖／政大提供）

郭明政今早接到媒體詢問的電話時開心表示，趙怡有四點優勢讓政大決定延攬他，包括，他有豐富的社會歷練，在各領域的成績也備受大家肯定；除了對社會的貢獻外，他也做很多社會福利、慈善事業等，擔任志工也有很大的成果；另外，身為校友的他長年對學校事務相當支持，也給予重大貢獻，包括重組校友會、在上海舉辦校友嘉年華會等；最後，郭明政則認為，趙怡是位學術人，不僅是南加大的博士，更也在政大擔任副教授、在上海交通大學任教、擔任玄奘大學副校長等。

郭明政表示，「具備這些條件的人，現在已經是鳳毛麟角了！」未來希望趙怡能針對校友聯繫、產學合作方面做努力，並與產業界建立良好關係，共同研發人才。郭明政也說，原本趙怡沒有這麼快答應副校長一職，認為自己年歲已高，但郭明政說，若他再年輕幾歲可能要忙於其他工作、再老幾歲可能就沒有力氣，70歲正是傳承經驗「最好的年齡」，最終趙怡才答應擔任副校長。

▲趙怡加入政大行政團隊，左起副校長王文杰、新任副校長趙怡、校長郭明政、副校長朱美麗、人事室主任陳金錠、公企中心主任戚務君。（圖／政大提供）

趙怡與政大簽的是「合約制副校長」一年一聘，接任這個新職務趙怡表示「完全是個意外」，但是基於對母校的歷史情感，加上校長郭明政再三請託，因此接下政大副校長一職。

趙怡表示，回到政大服務有兩大任務，一是加強政大近15萬校友的連結；二是推展政大產、官、學、研合作能量的最大化。他30多年前曾擔任政大南加州校友會會長，也在2009年創辦了政大上海校友會。趙怡以國外大學校友對母校的回饋為例，認為這是值得積極開發的資源，尤其早期的政大性質獨特，擁有其他學校少見的特殊領域，像是外交、外語、新聞、財稅、地政、邊政等，校友們在臺灣社會頭角崢嶸，都是一方菁英。他將規劃籌組「校務顧問委員會」，邀請法商、國際、外語學院及企家班等各界優秀校友加入；同時也會藉由各種活動與校友互動，喚回政大人的榮譽感。

▲趙怡重返政大校園任副校長一職，將強化校友與政大連結，推展產、官、學、研合作。（圖／政大提供）

對於如何結合產、創、學的能量，趙怡指出政大「產學營運暨創新育成總中心」是團結全校教師、研究人員以及學生的研發基地，他分析世界著名大學都是以其學術發展走在產業之前，走在時代尖端，未來若能引進更多研發經費，對政大、對社會都大有助益。而他也關注學生未來出路，如何在學校和職場間建起合作之橋，其關鍵是「提供企業最需要的人力」，目前初期規劃先與幾家企業合作，從學生進入政大開始擇優為產業界培育幹才，企業則負擔學生實習費用、獎學金，同時也提供學術研究平台。初步目標是希望第一年先爭取企業贊助兩千萬， 再逐年增加。

談到回母校服務的機緣，趙怡表示和郭校長兩人半年前透過政大雄鷹籃球隊創辦人、也是外交系校友的姜豐年牽線才首次見面，郭校長再三勸說身為政大校友、擁有豐沛人脈的他能夠出任副校長。當時趙怡提出三個難處，第一，他年近七十，早已是退休之身；第二，長年從事公益活動，目前還身兼四個公益組織負責人；第三，教育行政經驗不足。最終他受到郭校長感召才點頭，但仍堅持以不支領薪水的義務責任制，接下副校長一職。