飆罵韓國瑜10分鐘…慘遭韓粉圍剿！　謝震武：我問心無愧

▲謝震武。（圖／新聞面對面提供）



記者呂欣玫／綜合報導

知名主持人謝震武日前在政論節目上狂轟韓國瑜10分鐘，慘遭韓粉圍剿，他的妻子也意外捲入紛爭。對此，謝震武30日表示，他在公共論壇領域的發言，絕對不涉及私人的事情，「我不敢說我是台灣的良心，但我一直朝這角度走，到目前為止，我問心無愧！」

國民黨總統參選人韓國瑜近日拋出「要讓故宮所有館藏一次展出」、「在3000公尺高山廣設升旗台」等口頭政見，使得謝震武在政論節目上狂轟韓國瑜10分鐘，卻慘遭韓粉圍剿。如今也傳出謝震武的妻子、台中市政顧問李月娥將在月底辭職，接任台南市美術館的副館長，敏感時機引發外界臆測。

對此，謝震武表示，這兩天出現把他的家人跟工作做成不當聯想或攀比，他清楚地列出時間序，表明「包括南美館、台中市政府的發言人都說過，我的家人在南美館的新職、包括在台中市政府的請辭、退休申請都早在24日節目上針對韓市長的看法之前！」

謝震武強調，「我不敢說我是台灣的良心，但我一直朝這角度走，到目前為止，我問心無愧！」他在公共論壇領域的發言，絕對不涉及私人的事情，這是他多年謹守的分寸。

謝震武說，在10月24日當天，純粹提出對韓國瑜高山設升旗台、故宮70萬件古物一次展出，以及對行政院長蘇貞昌「魔鬼說」不以為然等事件，替民眾做一番的檢視，並強調「平衡一些言論，是我一貫的風格」。



謝震武認為，他從民國85年主持政論節目以來，清楚知道這個職務要非常謹言慎行，身為媒體人、法律人，這是他的特性，所以會要求自己做到這一點，並嚴正聲明「從來不曾用這個位子的發言來汲取，包括我及家人的不當利益及職務，以前不曾有過，現在不會有，以後也不會出現。」

謝震武最後表示，「我今天講完就不再講，那以前有一些，也許容或是個誤解從今天以後如果還有任何，不當的一些指栽的話，法律人法律解決！」

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