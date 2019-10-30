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陳同佳案魔鬼論純屬政治算計 高思博：回歸司法為被害人討公道

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▲香港陳同佳案，高思博從純司法角度評析，認為「魔鬼現形」之說，屬於政治算計，邏輯不通，全案應盡快回歸司法本質，讓陳同佳早日來台受審。（圖／記者林悅翻攝）

▲香港陳同佳案，高思博從純司法角度評析，認為「魔鬼現形」之說，屬於政治算計，邏輯不通，全案應盡快回歸司法本質，讓陳同佳早日來台受審。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

香港陳同佳受審案風波欲罷不能，最近傳出「魔鬼論」，引發港台兩地的政治口水論爭，高思博從純司法角度評析，認為「魔鬼現形」之說，屬於政治算計，邏輯不通，全案應盡快回歸司法本質，讓陳同佳早日來台受審。

高思博在29日的「阿博講道理」的臉書直播節目中指出，本案的關鍵在於綠營政治人物的政治語言過多，沒有正視香港與法律和台灣不盡相同，對於殺人罪採取屬地主義，陳同佳在境外犯罪殺人，香港政府和司法機關並沒有管轄權。

而台灣對於陳同佳已發布通緝令，為全世界唯一可以為陳案被害人伸張正義的政府，即使陳同佳偷渡來台也要抓起來審訊，何況他願意自動來台受審。

本身也是律師的高思博表示，台灣因國際地位受限，跟許多國家都並沒有外交和司法互助，展示主權的方式唯有依靠強有力的單邊行動，無須任何人同意或承認，就能達成目的，例如護漁等作為，以「魔鬼」論迴避應有的作為並不恰當。

高思博認為律師的天職是為司法案件當事人辯護，不應被告或原告身分而有區別，例如謝長廷更曾為陳進興辯護，蘇貞昌院長當過院長和政府首長應該相當清楚律師的角色從來不該受政治影響，「魔鬼論」由其口中連番說出，純屬政治語言，對殺人案的司法本質毫無助益。

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