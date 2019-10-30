率彰化鄉親到國民黨部抗議　 陳杰嗆：吳敦義才應該被開除

記者唐詠絮／彰化報導

全國總工會理事長前立委陳杰，30日遭中央黨部開除黨籍，下午帶著鄉親從彰化北上前往中央黨部表示嚴正抗議，唾棄黨部竟開除資深黨員，說國民黨主席吳敦義「違法亂紀、處斷不公、貪圖私利又工於心計」，拉韓卡朱、拉郭卡韓，吳才是應該要被開除的人，這樣國民黨才有救。

▲陳杰不滿被開除黨籍，下午到國民黨中央黨部前嚴正抗議。（圖／陳杰辦公室提供）

據陳杰競辦秘書蕭是程指出，一行人下午3點到黨部前，黨部人員先是訝異，然後在彰化鄉親面前架起圍欄擋著大家；陳杰說，2019金門立委補選，陳玉珍違紀參選，國民黨給予撤銷黨籍處分，但是，今年中常會卻又變更處分，改為停權3個月，只是為了替陳玉珍有黨內提名權鋪路，讓國民黨金門黨員氣憤不已，這樣的處斷不公，吳敦義又如何能服眾？而王金平也決議參選到底，是否也會被開除，「更何況我都還沒登記要參選，就急著開除我的黨籍？」

陳杰說，國民黨決定在今天中常會開除他的黨籍，「這一個我熱愛、忠誠服膺的國民黨，如今卻因一個明顯違法亂紀、明顯討好權貴、明顯處斷不公、明顯貪圖私利、明顯攻於心計的領導人—國民黨主席吳敦義，而表現愈來愈荒腔走板，更令人質疑其未來執政能力。」

陳杰也說，這樣的指控並非無的放矢，包括最近的對外宣布拒絕韓國瑜邀請，擔任韓國瑜競選總部主任委員一職，但是實情呢？韓國瑜根本還沒有對吳敦義發出邀請，吳的這一個舉動根本是徹底打擊韓國瑜競選總統選情與士氣的行為，為的是什麼？此外，拉韓卡朱、拉郭卡韓等等動作，為的是什麼？就要問吳敦義本人。

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