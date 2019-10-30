快訊／「郭家軍」李縉穎脫黨參選立委　遭國民黨開除

▲陳杰、李縉穎。（組合圖／記者唐詠絮、宋良義攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨繼上週中常會通過開鍘「草協聯盟」發起人李正皓、資深媒體人鄭佩芬黨籍案後，本週中常會也無異議通過開鍘參選新北市立委的「郭家軍」李縉穎、參選彰化縣立委的陳杰黨籍案。黨務人士表示，兩人脫黨參選事證明確，中常會無異議通過此案。

李縉穎是國民黨前立委李嘉進之子，獲得鴻海前董事長郭台銘以及台北市長柯文哲的力挺，投入新北市立委第十選區（土城、三峽）立委選舉，但國民黨在該選區已經提名現任市議員林金結。

至於在彰化縣立委第二選區（彰化、花壇、芬園），國民黨已提名現任縣議員張瀚天，但擔任全國總工會理事長的國民黨中央委員陳杰也執意參選；他日前受訪甚至表示，「吳敦義知道我一定會罵他，所以才會急著將我開除黨籍」。

黨務人士表示，國民黨在新北市第十選區和彰化縣第二選區都已經提名黨籍立委參選人，李縉穎、陳杰兩人脫黨事實明確，考紀會才會決議建議開除黨籍，30日的中常會無異議通過此人事案。

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