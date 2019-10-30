郭粉跪勸郭台銘選總統　楊秋興爆私下兩度找宋楚瑜談「親民黨門票」

▲前高雄縣長楊秋興。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

鴻海創辦人郭台銘雖然宣布不參選2020總統，但還是有不少郭粉盼望他能參選，29日下午一群郭粉拜會前高雄縣長楊秋興，希望他能幫忙再勸進郭台銘參選總統，甚至講到激動處還跪下拜託。楊秋興透露，其實他自己拜訪過親民黨主席宋楚瑜，私下談過兩次，希望能用「親民黨門票」助郭參選。

▲郭粉一度激動下跪。（圖／記者洪靖宜翻攝）

來自各地的「郭粉」，29日組團拜會前高雄縣長楊秋興，高舉「為台灣銘哥請命！」布條，希望能其勸進郭台銘選總統，講到激動處，其中一名郭粉甚至還下跪。

楊秋興提到還是希望郭台銘能選，他說「郭董錯失很多良機，初選不應是那個結果，現在只剩宋楚瑜的親民黨門票，這張門票是特別珍貴，郭董不參選，失望之餘但我們還沒完全放棄，我過去也私下拜訪宋楚瑜，希望親民黨門票能協助郭台銘，跟宋主席談兩次都很愉快，感受到宋楚瑜的善意，宋主席很有智慧的政治家」。

▲楊秋興坦言自己找過親民黨主席宋楚瑜。（圖／記者洪靖宜翻攝）

楊秋興說「看這幾場郭台銘感恩會好像不選，我們都很洩氣，選舉快到了很急迫，尤其參選總統時間更為急迫，但現在是媒體時代，都已經炒這麼久了，如果郭董願意參選，時間不是問題，郭董不要在意勝負，他參選還是有勝的機會，只要他參選對台灣就是贏，兩黨這麼爛，郭粉按耐不住，希望鼓勵郭台銘可以為台灣參選，機會不大，但請郭董再做考慮」。